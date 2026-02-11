一次激戰就中鏢！醫點名4種帶毒砲友　聽「我很乾淨免戴」快逃

▲泌尿科醫師透露，寒假過完門診都會出現掛號人潮，其中包括不少染性病的患者。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

泌尿科醫師陳鈺昕示警，每年寒假後是診間人潮的高峰期，不少年輕人因為一次衝動激戰，染上病痛、欲哭無淚。他根據門診個案統計整理出「寒假性病排行榜」，並點出4大砲友雷點，提醒民眾聽到「我很乾淨不用戴」、「先喝點小酒，放鬆一下」等語錄時，千萬要快逃。

開業泌尿科診所院長陳鈺昕醫師在粉專「恆昕泌尿科診所」指出，寒假過後常見的性病，包括傳染力驚人的「梅毒」，其透過血液或皮膚黏膜傳染，初期常因無痛癢感被誤認而延誤治療；其次是「淋病」，男性會出現尿道流膿、紅腫及排尿灼熱感。

陳鈺昕接著說，俗稱菜花的「HPV」則是藉由接觸傳染，會在皮膚長出肉色或淡粉色、貌似花椰菜的肉芽。此外，還有容易與泌尿道感染混淆的「披衣菌」，多數感染者無症狀，容易被忽略就醫。

陳鈺昕列出「4種帶毒砲友」語錄，聽到以下對話請快逃：

1. 拒絕戴套喊：「不用戴啦～我很乾淨」

真相：對方衛生與安全意識極低！光靠肉眼根本無法判別衛生習慣及身上是否有病原體，無套激戰不僅提高性病傳染風險，更可能導致意外懷孕。

2. 無效的性病檢查：「我有定期檢查，不過是2年前」

真相：性病檢查沒有「永久效期」。醫師建議，若有不安全性行為，應於2週後進行篩檢確保準確性；性生活較活躍者建議每3～6個月、一般人則每6個月定期篩檢一次。

3. 感染初期無症狀：「你看沒症狀，代表我沒病啊！」

真相：性病有「空窗期」機制，指的是病原體入侵後到能被檢測出的期間。此時若已感染，即便檢測結果為陰性或外觀無症狀，仍具有傳染力。

4. 酒精讓判斷力降低：「先喝點小酒，放鬆一下」

真相：酒精具有鎮靜作用，過量攝取容易影響判斷力，甚至可能在意識模糊下進行不安全性行為，將自身暴露於巨大的染病風險中。

「如何玩得安全、不翻車？」陳鈺昕提醒，事前準備不可少，應具備3個月內性病篩檢報告、全程正確使用保險套、施打HPV疫苗，高風險者可服用事前藥（PrEP）。若事後感到不安，則應尋求預防性投藥（PEP、Doxy-PEP），並於2週後進行檢測。一旦出現生殖器痛癢、發燒、喉嚨痛或外觀異常，務必立刻就醫。