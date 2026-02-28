ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

愛戴耳機…耳朵恐發霉！醫揭「3大警訊」　1小時細菌暴增10倍

▲耳機,聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有研究顯示，戴耳機1小時，耳道內的細菌會增長十多倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

通勤、辦公時耳機不離身，你也習慣一戴就是好幾個小時嗎？小心你的耳朵正在悄悄「發霉」！耳鼻喉科醫師張嘉峻示警，入耳式耳機如同塞子般將耳道密封，研究發現只要戴1小時，耳道內細菌量就會因高溫、潮濕而顯著增加，甚至增長十多倍，簡直成為細菌與黴菌最愛的「豪華溫室」。

張嘉峻醫師在粉專分享門診慘況，常有學生或上班族因「耳朵好癢、悶悶的」前來求診，懷疑是否耳屎太多塞住，殊不知竟是長時間配戴耳機惹的禍。他解釋，入耳式耳機會導致耳道悶熱、潮濕，長時間下來容易讓耳朵變成細菌培養皿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

別以為耳朵癢只是小事！張嘉峻列出3大關鍵症狀，一旦發現「耳內奇癢無比，甚至半夜癢醒」、「耳道流出帶有異味的液體」、「聽聲音好像隔著一層膜，悶悶的」，這極有可能是外耳道真菌病。他強調，此時最忌諱的就是掏耳朵，千萬別拿棉花棒亂挖，此舉只會把黴菌孢子推得更深，甚至可能刮傷耳道，引發更嚴重的發炎或蜂窩性組織炎。

對於無法避免長期配戴耳機的族群，張嘉峻也分享3點自保建議：

1. 適度放風：每戴50分鐘就摘下耳機，讓耳道呼吸通風。

2. 定期清潔：耳機套需定時用酒精消毒，保持乾爽。

3. 尋求協助：若感到不適，應盡速尋求耳鼻喉科醫師檢查，切勿自行處理。

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

關鍵字： 黴菌 細菌 外耳道真菌病 張嘉峻醫師 耳鼻喉科 發霉 棉花棒 耳機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本麻疹疫情創新高！傳染力超強是新冠7倍　醫籲1情況戴口罩

年後「報復性運動」反而變胖　醫揭1情況誘發「補償性進食」

1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

重傷出院20%患者長期失業　醫揭復工4地雷：重回以前收入至少9年

愛戴耳機…耳朵恐發霉！醫揭「3大警訊」　1小時細菌暴增10倍

熱炒店也能養生！醫點名「2神菜」抗發炎、穩血糖必吃

開瓶後沒丟…乾燥劑「變濕氣海綿」！藥師揭4地雷：恐害藥全變質

他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔

別亂撥那條筋！醫揭「抓龍筋」3下場　用力一揉…蛋蛋直接挫傷了

婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

讀者迴響

回到最上面