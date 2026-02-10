豆漿紅茶「7類人」先別喝！　蛋白質、鐵質恐白補了

▲豆漿紅茶有「6種人」被點名少喝。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

口感絲滑的「豆漿紅茶」是不少人早餐店飲品首選！但坊間流傳「豆漿加紅茶會腎結石？」「這樣喝蛋白質會白補了？」等傳言，讓人越喝越抖。對此，營養師曾建銘直言，豆漿紅茶不會結石，也不會中毒，但對於特定族群來說，確實不是最聰明的營養搭配。他點名「7種人」不要太常喝，以免身體負擔加劇。

曾建銘營養師在粉專發文解釋，雖然豆漿紅茶不會產生毒素，但從營養吸收層面來看，效率確實會打折。主要原因在於紅茶含有會與蛋白質「黏踢踢」的成分——單寧酸（Tannins），它會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。

不過，曾建銘坦言：「它只是讓吸收變差一點點，並不會變成有毒物質，也不是讓你喝了個寂寞。」他解釋，對一般健康成人來說影響並不大，不需過度恐慌。但對於身體有特殊需求的人，如術後復原、增肌期或肌少症的長輩，這種「吸收打折」的現象就必須要特別留意，建議分開飲用效果更佳。

除了蛋白質，曾建銘更點名「素食者」要注意鐵質吸收問題。由於單寧酸也會妨礙植物性鐵（非血基質鐵）的吸收，對於鐵質來源多依賴植物的素食朋友影響最大。此外，容易貧血、臉色蒼白，以及生理期量大的女性，若習慣餐餐配豆漿紅茶，可能會加重頭暈、疲累的狀況。

再來則是「超有感」的腸胃反應。曾建銘透露，診間常聽到患者抱怨，喝完豆漿紅茶覺得「胃糟糟」，這其實是雙重負擔造成的結果。因為豆漿本身就是「脹氣王」之一，容易產氣；而紅茶中的咖啡因與單寧酸則會刺激胃酸分泌。兩者加在一起，對於腸胃敏感、容易胃食道逆流、胃悶或拉肚子的人來說，簡直是雪上加霜。他直言，如果你屬於這類脆弱腸胃族群，「這杯真的先不要」，以免滿足口腹之欲卻苦了肚子。

到底豆漿紅茶能不能喝？曾建銘強調，營養學沒有絕對的對錯，只有「適不適合現在的身體」。如果你腸胃健壯、飲食均衡不缺鐵也不缺蛋白，純粹想解饞，「只要不是把它當水喝，偶爾一杯是完全沒問題的！」但若你是上述提到的敏感族群，建議將豆漿單喝，茶類等飯後1～2小時再享受。把兩者分開飲用，讓每一口食物都發揮最大效益，或許才是更溫柔對待身體的方式。