財劃法牽動老人福利　假牙補助面臨變數

▲鹿谷鄉牙醫醫療站揭牌。（圖／南投縣政府提供）

▲實施多年的中低收入老人假牙補助政策可能生變。（圖／南投縣政府提供）

記者邱俊吉／台北報導

《財劃法》不執行，實施16年的中低收入老人假牙補助政策也出現變數。衛福部表示，假牙補助屬非法定性義務，經財劃法新制調整，相關經費自今年起不再由中央編列，回歸地方政府辦理，是否續辦與補助規模等，將由各縣市依自身財政狀況決定。

自2009年起，衛福部持續補助各縣市政府協助中低收入長者裝置假牙，地方政府則根據其財源加碼。據統計，該補助服務近5年分別為4344人、4982人、5783人、5782人，去年截至6月為1460人。

衛福部社家署署長周道君表示，「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」依各縣市需求規模核定補助，並提供不同補助樣態，去年中央核定補助經費為7281萬2000元，至同年6月，歷年累計接受補助的中低收入長輩已逾8.8萬人。

周道君指出，由於新制財劃法上路，地方政府財源增加，且各地人口結構、老年人口比例差異大，加上中央多年來協助地方建立制度及執行量能，故多數縣市已陸續編列自有預算挹注該項補助，部分更擴大補助樣態，或提高補助金額，或放寬補助對象，已屬在地化、常態化業務。

不過，因行政院、立法院衝突，新版財劃法仍無法上路，也可能導致老人假牙補助在今年暫停。對此，周道君說，衛福部將持續督請地方政府落實照顧中低收入老人生活，優先提供弱勢老人假牙補助，並依需求提供必要協助。

根據社家署2021至2024年效益評估報告，高齡族群若無法順利咀嚼、吞嚥，恐導致營養不良，也會提高慢性病風險。

牙醫界表示，全口假牙目前市價約8萬至8.5萬元，中低收入長者難以自行負擔，而現行補助額度已不敷成本，若地方因財源不足而縮減服務，恐影響弱勢老人生活品質。

