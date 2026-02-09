背與肩的刺痛人生　放射治療為重度蟹足腫找出口

▲50歲蔡姓女子因蟹足腫困擾30多年，經跨科治療後病灶明顯改善。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一名50歲蔡姓女子，因小學時手臂施打疫苗後留下疤痕，自14歲起上身長出大片蟹足腫，伴隨刺痛與搔癢感，30多年來嚴重干擾睡眠與生活。每晚難以入睡，連穿衣、翻身與伸展身體都成為負擔。直到近日在大里仁愛醫院接受整形外科與放射腫瘤科跨團隊治療後，病灶明顯改善，終於找回久違的夜晚安寧。

蔡小姐回憶，最初只是局部疤痕，卻隨著年紀增長逐漸擴大、隆起，尤其後背與肩膀的蟹足腫不僅外觀明顯，還反覆出現刺痛與灼熱感，讓她長期處於疲憊狀態。多年來嘗試過不同治療方式，效果有限，也一度對醫療感到灰心，直到抱著「姑且一試」的心情，前往大里仁愛醫院整形外科求診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整形外科醫師蔡嘉軒指出，蟹足腫是一種皮膚過度增生的疾病，常見成因包括青春痘反覆發炎、蚊蟲叮咬、粉瘤感染，或手術、外傷後癒合異常。治療方式依病灶大小與位置不同，可分為保守治療與手術合併放射線治療。保守治療包括局部類固醇注射、5-FU注射、染料雷射、長脈衝銣雅鉻雷射與冷凍治療等；近年則發展出切除病灶後搭配術後放射線治療的策略，以降低復發率。

蔡嘉軒表示，蔡小姐屬於前胸、後背及肩部大面積蟹足腫，尤其背部與肩膀病灶厚實、疼痛與搔癢感明顯，單一治療方式效果有限，經評估後建議結合放射腫瘤科進行放射線治療，同時搭配局部藥物注射，以改善症狀並降低復發風險。

放射腫瘤科主任盧皓維指出，蔡小姐的病灶範圍廣、厚度高，屬於治療上極具挑戰性的案例。醫療團隊規劃兩階段治療，每個階段進行5次放射線治療，分區處理不同部位的蟹足腫。由於病灶分布於前胸平面、後背與雙肩曲面，治療前先透過電腦斷層掃描建立三維結構，精準定位病灶，再以放射治療計畫系統模擬照射路徑，混合使用電子射束與光子射束，確保劑量分布均勻且降低對周邊正常組織的影響。

完成放射線治療後，蔡小姐持續回診接受局部注射治療。經過數月追蹤，原本隆起、紅熱且堅硬的蟹足腫逐漸變軟、縮小，疼痛與搔癢明顯減輕，睡眠品質顯著改善，白天精神也隨之好轉。她形容，這是多年來第一次能在夜裡安心入睡，不再被疼痛驚醒。

蔡嘉軒提醒，蟹足腫的治療需搭配生活型態調整，避免熬夜與過度壓力，因睡眠不足與壓力會使身體處於慢性發炎狀態；飲食上應減少油炸食物，特別是薯條、洋芋片等高油脂食品，並避免抽菸與過量飲酒，可適量攝取魚油、綠茶，搭配規律運動與至少7小時睡眠，才能降低復發風險，讓治療效果得以維持。

▲放射治療前透過電腦斷層建立三維結構，精準定位蟹足腫病灶，確保治療安全與效果。（圖／記者游瓊華翻攝）