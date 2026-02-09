排尿困難確診癌症　「海神刀」助68歲男擺脫攝護腺癌陰影

▲泌尿科主任朱朗軒說明「海神刀」高強度聚焦超音波消融手術原理。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名68歲張先生，十年前因攝護腺肥大導致無法排尿，曾接受雷射刮除手術，術後組織化驗為良性，原以為就此安心；未料近日再度因尿不出來就醫，確診為攝護腺癌。醫療團隊選擇最新的「海神刀」高強度聚焦超音波消融手術，成功清除癌細胞，協助患者在保有生活品質的情況下，重新回到熟悉的日常節奏。

衛生福利部台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，「海神刀」超音波消融手術是近年發展成熟的精準治療方式，透過直腸進入攝護腺病灶位置，在超音波即時導引下，避開掌管排尿與性功能的神經血管束，將能量精準聚焦於惡性腫瘤區域，以高強度聚焦超音波產生熱能，達到消融癌細胞的效果，過程無須開刀，大幅降低出血與術後併發症風險。

朱朗軒說明，經消融後的癌組織會在術後約兩週內隨尿液自然排出，患者最擔心的尿失禁與性功能障礙發生率明顯降低。張先生術後一週拔除尿管，兩週後排尿逐漸順暢，一個月回診時精神狀態良好，還笑稱自己「又是一尾活龍」，已重新回到球場揮桿打高爾夫球，恢復過往的社交生活。

對於「十年前檢查沒事，十年後卻罹癌」的情況，朱朗軒主任指出，這是許多患者常見的迷思。他以「開山洞」作比喻，攝護腺肥大手術主要是刮除內層壓迫尿道的組織，讓排尿通暢，就像在山體中鑿出隧道；但攝護腺癌多半發生在外層組織，即使內層已經清除，外層組織仍隨年齡增長而存在癌變風險，因此過去接受過良性手術，並不代表未來不會罹癌。

朱朗軒分析，目前臨床上治療攝護腺癌的方式，包括達文西或傳統根除手術、放射線治療，以及近年發展的超音波消融手術，各有其適用條件與優缺點，需依患者年齡、癌症期別、生活需求及整體健康狀況，與主治醫師充分討論後選擇最合適的治療策略。

隨著台灣邁入高齡化社會，50歲以上男性約有一半面臨攝護腺肥大問題，而攝護腺癌也高居國內男性癌症死因前段。朱朗軒呼籲，50歲以上男性，即使曾接受過攝護腺手術且當年檢驗為良性，仍應每年定期回診泌尿科，接受PSA血液篩檢與肛門指診，透過長期且規律的健康監測，才能在疾病初期即早發現、即早治療，守住男性的健康、自信與生活尊嚴。

▲「海神刀」透過超音波即時導引，精準避開神經血管，消融攝護腺癌病灶。（圖／記者游瓊華翻攝）