放屁飄「2危險級臭味」快檢查！　醫警告：恐已出血甚至壞死

▲放屁飄出「臭雞蛋味」或「腐肉腥臭味」都屬危險級，請就醫檢查。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

放屁是人體正常的排毒反應，但「味道的變化」是身體提供的健康報告書、反映腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文指出，屁味的產生與飲食結構、腸道菌叢代謝有絕對關係。若發現屁量雖少，卻帶有濃烈的「臭雞蛋味」或「腐肉腥臭味」，請務必就醫檢查！這代表你的腸胃正處於發炎狀態中，甚至已暗示有嚴重的菌相失衡、出血或壞死。

東森栢馥森心林診所院長歐瀚文在粉專發文分析，放屁是正常的排毒反應，但味道能反映出你吃了什麼。例如攝取大量纖維的「吃菜派」，雖然產氣量大、聲音響亮，但通常氣味單純，除非攝取大量花椰菜等含硫蔬菜；而「吃肉派」產出的屁雖然無聲，卻因細菌會代謝出硫化氫、糞臭素，常飄出帶有令人作嘔的腐敗異味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該如何判斷腸道是否陷入危機？歐瀚文醫師分享「屁味危險等級」量表：

Level 1：無味風（空氣型）

診斷：多為吃太快吞入過多空氣。 處方：這是習慣問題，請練習細嚼慢嚥。

Level 2：微酸發酵味（澱粉型）

診斷：糖分或精緻碳水吃太多，導致腸道菌過度發酵。 處方：建議減少甜食與白米飯、麵條。

Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）

診斷： 肉類吃太多，或「胃酸不足」導致蛋白質未完全消化，就在腸道內腐敗。 處方： 需補充消化酵素或檢測胃酸功能，避免腸道慢性發炎。

Level 4：腐肉腥臭味（病理型）

診斷：帶有魚腥味或死老鼠味，暗示嚴重菌相失衡、出血甚至壞死。 處方： 請務必立即就醫檢查。

歐瀚文提醒，長期處於「臭雞蛋味」狀態者，代表腸道正處於慢性發炎風險中。若想改善「毒氣」困擾，建議先檢視「肉菜比例」，利用纖維吸附毒素並加速排出；此外，適度補充鹽酸甜菜鹼或蛋白酶來提升消化力，並避開精製糖與慢性食物過敏原（如麩質、乳製品），才能讓腸道菌叢恢復平衡。