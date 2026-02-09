曾任蔣經國御醫　88歲振興醫院前院長劉榮宏辭世

▲振興醫院前院長劉榮宏逝世。（圖／振興醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

振興醫院今發布前院長劉榮宏逝世消息。劉榮宏是國內眼科領域泰斗，已故總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也曾是他的患者，之後他更成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉。

劉榮宏民國27年出生於台灣嘉義，於前月27日與世長辭，享壽88歲。一生對眼科領域的發展貢獻卓越，生前長期致力於研發和改進多項視網膜治療技術，1970年代更兩度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將學習到的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。

早年更推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變先進治療，嘉惠無數病患，之後更成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉，改進並推廣白內障超音波乳化手術，亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由他引進，更在1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽，並曾獲得李登輝總統表揚。

振興醫院表示，劉前院長也關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和財團法人國際合作發展基金會進行國際醫療合作，並兩度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診，同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。