別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

▲中醫師分享「五色食療養生術」，教你靠吃「治未病」。（示意圖／Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人生活節奏快，含糖飲料、油炸物與過鹹飲食已成餐桌常客，卻也讓高血壓、高血糖與高血脂等「三高」問題悄悄找上門。面對慢性病威脅，中醫師戴尚恩指出，中醫自古重視「治未病」，透過《黃帝內經》中的五行、五色、五味系統，其實就能針對臟腑進行精準調養。

藍田馬光中醫診所戴尚恩醫師指出，五行理論將人體五臟（肝、心、脾、肺、腎）與自然界連結，臟腑間存在「相生相剋」的動態平衡。他解釋，相生代表支持與滋養，相剋則象徵制衡，這不僅能解釋器官間的依賴，也能說明疾病傳變的機理。

「五色入五臟」怎麼吃？戴尚恩分享食療對應表：

青色入肝：油菜、綠豆、菠菜、芹菜、豌豆。

赤色入心：紅棗、番茄、紅豆、山楂、西瓜。

黃色入脾：南瓜、黃豆、小米、香蕉、檸檬。

白色入肺：牛奶、豆腐、大米、魚肉、銀耳。

黑色入腎：黑豆、海參、芝麻、桑椹、黑木耳。

除了顏色，味道也是關鍵。戴尚恩引述《黃帝內經》建議：「黃色宜甘，青色宜酸，黑色宜鹹，赤色宜苦，白色宜辛」。例如脾病宜選擇天然甜味的「甘」，肝病宜「酸」，腎病宜「鹹」，心病宜「苦」，肺病則宜「辛」（如蔥、薑等辛香料）。

如何運用相生相剋找出「食療思路」？

戴尚恩進一步分析，透過制衡規律能輔助調養。例如「肝病剋脾」，此時補脾應選黃色甘味食材；「心病需護肝」，則建議攝取青色酸味；「脾病剋腎」則補腎宜選鹹味。此外，肺旺時可用苦味強火制衡，腎虛則需補肺，可適量攝取辛香食物。

戴尚恩強調，五行理論是古人日常養生的智慧結晶，透過顏色與味道的關聯，能根據個人體質選擇合宜食材。不過，他也提醒，此為古籍記載之食療，但因時代演進，加上個人飲食忌口不一，仍應由專業醫師提供食療建議為佳。在快節奏的生活中，若能結合中醫食療原則，配合規律作息與運動，更有助於預防慢性病，維持身體平衡與活力。