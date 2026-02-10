ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

▲▼ 飲食,健康,營養,測驗,體態,體脂,減脂,脂肪,營養管理。（圖／Pexels）

▲中醫師分享「五色食療養生術」，教你靠吃「治未病」。（示意圖／Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人生活節奏快，含糖飲料、油炸物與過鹹飲食已成餐桌常客，卻也讓高血壓、高血糖與高血脂等「三高」問題悄悄找上門。面對慢性病威脅，中醫師戴尚恩指出，中醫自古重視「治未病」，透過《黃帝內經》中的五行、五色、五味系統，其實就能針對臟腑進行精準調養。

藍田馬光中醫診所戴尚恩醫師指出，五行理論將人體五臟（肝、心、脾、肺、腎）與自然界連結，臟腑間存在「相生相剋」的動態平衡。他解釋，相生代表支持與滋養，相剋則象徵制衡，這不僅能解釋器官間的依賴，也能說明疾病傳變的機理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃。（圖／馬光中醫提供）

「五色入五臟」怎麼吃？戴尚恩分享食療對應表：

青色入肝：油菜、綠豆、菠菜、芹菜、豌豆。

赤色入心：紅棗、番茄、紅豆、山楂、西瓜。

黃色入脾：南瓜、黃豆、小米、香蕉、檸檬。

白色入肺：牛奶、豆腐、大米、魚肉、銀耳。

黑色入腎：黑豆、海參、芝麻、桑椹、黑木耳。

▲▼別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃。（圖／馬光中醫提供）

除了顏色，味道也是關鍵。戴尚恩引述《黃帝內經》建議：「黃色宜甘，青色宜酸，黑色宜鹹，赤色宜苦，白色宜辛」。例如脾病宜選擇天然甜味的「甘」，肝病宜「酸」，腎病宜「鹹」，心病宜「苦」，肺病則宜「辛」（如蔥、薑等辛香料）。

如何運用相生相剋找出「食療思路」？

戴尚恩進一步分析，透過制衡規律能輔助調養。例如「肝病剋脾」，此時補脾應選黃色甘味食材；「心病需護肝」，則建議攝取青色酸味；「脾病剋腎」則補腎宜選鹹味。此外，肺旺時可用苦味強火制衡，腎虛則需補肺，可適量攝取辛香食物。

戴尚恩強調，五行理論是古人日常養生的智慧結晶，透過顏色與味道的關聯，能根據個人體質選擇合宜食材。不過，他也提醒，此為古籍記載之食療，但因時代演進，加上個人飲食忌口不一，仍應由專業醫師提供食療建議為佳。在快節奏的生活中，若能結合中醫食療原則，配合規律作息與運動，更有助於預防慢性病，維持身體平衡與活力。

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

關鍵字： 中醫 食療 五色 五臟 相生相剋 戴尚恩醫師 藍田馬光中醫診所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

16歲女染梅毒「手腳脫屑、冒紅疹」　醫示警：性病年輕化

打「流感疫苗」抽iPhone 17　北市公費剩1.2萬劑

懷孕39週少婦併發急性盲腸炎　緊急剖腹生產一併切除脫險

5批印尼餅乾「甜味劑不合格」　邊境退運銷毀3330公斤

春節醫院開診達6成、診所量能翻倍　健保APP設查詢專區

獨／高醫工會轟「骨科代診婦產科」！知情人士揭春節跨科支援真相

豆漿紅茶「7類人」先別喝！　蛋白質、鐵質恐白補了

別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

減肥「餐餐水煮」滴油不進　醫師警告恐影響大腦

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

讀者迴響

回到最上面