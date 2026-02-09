男半夜咳醒非一般氣喘　醫抽血揪原因：患者如用細吸管呼吸

▲氣喘老是發作，規律用藥也無效，要注意可能是比較少見的「嗜酸性嚴重氣喘」。(示意圖／１２３RF)

記者邱俊吉／台北報導

最近天氣變化大，醫院門診氣喘患者明顯增加。45歲的余姓男子長期氣喘控制不佳， 抽血才發現原因是「嗜酸性白血球」明顯偏高；醫師說，不少人即使規律用藥，仍反覆夜間咳喘、影響睡眠，問題可能與體內免疫失衡有關，最好到大醫院詳細檢查。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，余先生長期使用吸入型藥物，但改善有限，近幾個月更是多次在半夜咳到醒來喘氣，並陸續出現手腳發麻、長期鼻塞、皮膚起紅疹等症狀，於是安排抽血檢查，這才釐清他屬於「嗜酸性嚴重氣喘」病人，相關症狀應是免疫系統失衡引起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對這類患者，亞東醫院胸腔內科主治醫師王恭仰說，病人氣道長期處於高度發炎狀態，除分泌物增加，支氣管壁也常見增厚，這會影響空氣流通，入夜後或溫差變化大，症狀更容易加劇，使患者有如「用細吸管在吸氣」， 須定期追蹤數值，並配合精準治療，才能真正穩住病情。

對於嗜酸性白血球，王恭仰則說，其為白血球的一種，原本負責對抗寄生蟲並調節發炎反應，比例不高，若數量過多，可能隨血液侵犯肺部、心臟或腸胃道，造成慢性發炎，和氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，甚至部分自體免疫疾病有關。

亞東醫院胸腔內科主治醫師王秉槐表示，嗜酸性白血球正常值多在 350 以下，若超過 500，氣喘恐反覆惡化，有不少像余先生這樣「藥照吸卻反覆發作」的患者，常誤以為是藥量不足，其實關鍵在於氣喘類型不同。

此外，嗜酸性白血球過高還可能牽涉更嚴重併發症。王秉槐指出，當嗜酸性白血球攻擊微小血管，恐造成嗜酸性肉芽腫性多血管炎（EGPA），進而影響心臟、腎臟、神經等重要功能，故氣喘患者若合併長期鼻竇炎、手腳麻木或不明紅疹，要注意血管可能已受損，應及早就醫詳細評估。