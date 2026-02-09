春節將進入流感流行期　新北2/10、2/11加開疫苗接種站

▲新北市衛生局過年前開設流感疫苗接種站。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

農曆春節將至，連續假期間親友團聚、走春拜年及國內外旅遊等活動頻繁，恐增加呼吸道疾病傳染風險。對此，新北市衛生局表示，目前公費流感疫苗剩約2萬劑，將在2/10和2/11加開公費流感疫苗接種站，符合資格的民眾可在春節連假前儘速前往接種。

依據疾管署監測資料顯示，新北市115年第4週（1/25-1/31）類流感門急診就診1萬8千餘人次，較前一週上升8%，且近期疫情呈上升趨勢，可能在農曆春節期間流感將進入流行期。

而新北市自114年10月起已累計73例流感併發重症病例，其中17例死亡。衛生局疾管科科長王美華說明，長者、幼兒、孕婦、具慢性疾病等高風險族群，接種疫苗後可大幅降低重症及死亡風險，另新冠LP.8.1疫苗自本（115）年1月1日起至本年2月28日開放全國滿6個月以上民眾接種，可採「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

新北市衛生局也在2/10下午2至4時於新北市板橋區景星市民活動中心、2/11下午2至4時於板橋北極宮（新北市溪崑二街73巷1號）及2/11下午2至4時於永和區愛買永和店（新北市永和區民生路46巷56號）設立疫苗接種站。

王美華提醒，接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，現新北市剩餘公費疫苗約2萬劑，提醒符合公費流感及新冠疫苗資格的民眾，於春節連假前儘速前往接種，以提升保護力。