低溫去泡湯是心血管「壓力測試」　醫：冷熱交替最傷血管

▲天冷時泡湯對心血管系統是高負荷的「壓力測試」，一定要注意溫差變化及身體警訊。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

寒流來襲，台北市北投溫泉發生憾事，一男一女分別倒臥於湯池內及池外，送醫後仍不治。醫師表示，天冷時泡溫泉，對心血管系統是一次高負荷的「壓力測試」，若忽略溫差變化及身體警訊，恐有致命風險，過程中若出現胸悶等不適，要立刻離池休息。

耕莘醫院心臟外科主治醫師林育霆指出，血管最怕瞬間劇烈的收縮及擴張，而當身體從寒冷空氣突然進入高溫的泉水，或泡湯後起身接觸冷空氣，血壓容易出現劇烈波動，恐誘發心肌梗塞、心律不整，甚至主動脈剝離等重大心血管事件，若原本的心血管狀況已不佳，風險會更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林育霆強調，泡湯前應先暖身，以防心臟因突來的溫度刺激而承受過大壓力，建議入池前先以溫水沖洗，並從四肢末端開始，血管才能逐步適應溫度變化。

此外，泡湯起身時同樣不可大意，因血管在浸泡過程中處於擴張狀態，若突然站起，血液可能因重力短暫滯留於下半身，導致腦部供血不足，可能眼前發黑、頭暈甚至昏倒，故起身時務必放慢動作，先坐起，再站立。

林育霆也說，寒流期間應避免單獨泡湯，特別是使用個人湯屋或較為密閉的空間，一旦昏倒或意識不清，旁人不易及時察覺，風險相對高；此外，當泡湯時胸悶、心悸、頭暈、想睡或精神不濟，應立即離開湯池休息，切勿勉強持續浸泡。

林育霆提醒，寒流時泡湯要留意暖身、泡湯時間及溫差，並隨時觀察身體狀況，如有心臟病史或有三高問題，更應提高警覺。