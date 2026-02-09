過年「澱粉零食」熱量換算曝！　營養師激推烏魚子：護心調血脂

▲烏魚子富含蛋白質與DHA、EPA，不過屬於中脂食物，不建議吃太多。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

春節期間，親友相聚少不了零食作伴，但小心一塊接一塊害熱量爆掉！被譽為最美營養師高敏敏近日發文提醒，許多看似不佔胃的精緻零食，其實熱量驚人，她特別整理出「零食熱量換算表」，其中沙琪瑪奪下冠軍，吃一個就等於攝取3/4碗飯的熱量。不過，在一片澱粉零食中，高敏敏透露自己其實更推薦「烏魚子」，其營養價值遠勝加工零食。

根據營養師高敏敏在粉專提供的數據顯示，一塊40克的沙琪瑪熱量高達199大卡，約等於3/4碗飯；而國人愛吃的棗泥核桃糕、花生麻荖，分別約等於1/2碗及2/5碗飯。其他像是蛋捲、芝麻糖、牛軋糖等，雖然份量小小一個，但熱量皆不容小覷，讓她直呼：「沒想到那一塊接一塊的小零食，不佔胃，卻很佔熱量！」

▼過年澱粉加工類零食熱量換算一圖看。（圖／營養師高敏敏授權提供）

比起琳瑯滿目的澱粉與加工食物，高敏敏坦言自己「還蠻喜歡烏魚子的」。她分析，烏魚子是由烏魚卵風乾而成，含有豐富的蛋白質，能補充身體所需的胺基酸，幫助修復並維持生理機能。此外，更富含不飽和脂肪酸EPA與DHA，根據數據，每100克烏魚子含有1141毫克的DHA，有助於調節血脂並保護心血管。

不過，高敏敏也提醒，烏魚子的熱量與油脂並不低，在分類上屬於「中脂食物」，適當享用即可，千萬不要一次吃太多。她更分享「健康吃法」，建議將烏魚子稍微烤過或煎過後切片，「搭配白蘿蔔片、蒜苗、蘋果、水梨一起吃」，不僅能平衡口感，整體攝取也會更清爽、更健康。