北市15家醫院春節開「557診次防疫門診」　有公費流感新冠藥物

▲北市急救責任醫院開設防疫門診。（圖／記者游瓊華攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

因應農曆春節連假期間仍為流感及COVID-19等呼吸道傳染病流行期，北市15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五期間，分時段開設557診次防疫門診，提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務，另有22間社區藥局提供COVID-19口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

台北市衛生局疾管科余燦華科長表示，春節期間以初一、初二（2月17、18日）開診數較少，初四（2月20日）起各醫院門診逐步恢復正常服務量，如有類流感症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠等症狀，可先使用新冠家用快篩檢測，佩戴口罩到防疫門診就醫並告知醫師快篩結果，以及時取得症狀治療藥物或口服抗病毒藥物治療。

因應流感高峰期，自115年1月20日起至2月28日止，有類流感症狀之7類流感高傳播族群，包含「醫事單位防疫人員、安養/長照機構受照顧者及工作人員、幼托育機構人員及保母、學生族群（幼兒園至五專3年級）、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖業/動物園工作人員及動物防疫人員、其他人口密集機構（如軍營等）人員」，也可經醫師評估後開立流感抗病毒藥劑治療，若出現需緊急就醫症狀，如呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變等危險徵兆，請儘速撥打119就醫，並配合醫師指示用藥。

余燦華提醒，許多民眾規劃春節出國旅遊，呼籲要儘早完成流感疫苗及新冠疫苗接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，以降低重症及併發症風險，新冠疫苗公費自115年1月1日至2月28日期間擴大接種到「滿6個月以上尚未接種之民眾」，符合接種資格民眾可併同流感疫苗接種，並於返國後自我健康監測14天。

北市衛生局呼籲，已有呼吸道症狀者，或至室內人潮密集處、醫院、診所及長照機構等高感染風險場所時，建議佩戴口罩、落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施。有關春節期間北市防疫門診及社區藥局服務資訊，可至北市衛生局官網「台北市春節醫療專區」查詢，也可撥打1999或1922詢問。