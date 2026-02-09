ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

低收入戶長者千元紅包、機構春節加菜金　衛福部年前發放

▲▼衛生福利部外觀，衛福部，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲為使長輩過好年，衛福部在年前發放春節加菜金等多種補助。（圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

農曆春節將至，為使機構長者過好年，衛福部在年前發放春節膳食及加菜補助，同時針對低收入戶老人給予現金支持，金額合計近800萬元，另對於弱勢兒少亦有類似福利，並提醒民眾，年節期間聚會頻繁，且氣溫變化較大，不論探視長輩或陪伴孩子，均應留意安全。

衛福部指出，為使機構長者在春節期間能圍爐感受年節氣氛，今年依130家老人福利機構的實際服務人數，分別致贈2萬至5萬元不等的春節膳食費，總金額達344萬元；此外，針對地方政府委託安置的低收入戶老人共4493人，則致贈每人1000元紅包，核撥金額達449萬3000元，減輕長者年節負擔。

考量春節期間探訪與聚餐活動增加，衛福部提醒，民眾若前往老人福利機構探視，務必配合各機構訂定的感染管制措施，另已督請各縣市政府掌握轄內獨居老人春節期間的服務需求，加強低溫關懷、電話問安及緊急聯絡機制，確保獨居長輩假期安全。

另於兒少照顧方面，衛福部說明，已依93家兒少安置機構的實際收容人數，致贈1萬至5萬元不等的春節加菜金，讓院童與工作人員共享年節餐食。

此外，針對今年1月至明年1月間、領有弱勢兒少年生活或緊急生活扶助者，則每人每月加發500元補助，而對於申請未滿2歲育兒津貼的家庭，亦持續每月撥付5000至7000元不等津貼，陪伴家庭安心過年。

