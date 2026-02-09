赴日掃貨瘦瘦針恐出事　醫示警「5大風險」不良通報暴增8倍

▲不少民眾透過瘦瘦針減重。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少網友更在Threads上分享從日本掃貨瘦瘦針的心得，讓不少人也跟著躍躍欲試。不過醫師指出，瘦瘦針相關不良事件在短短兩年間暴增8倍，關鍵原因多半與「用法錯誤」有關，根據研究與臨床觀察，最常見「劑量使用錯誤、混淆用法」等5大風險問題。

醫師魏士航指出，這類藥物若未經專業評估與醫療追蹤，自行購買、施打或調整劑量，風險恐怕不只是噁心、便祕等不適症狀，且這類藥物對保存溫度有明確要求，若在跨國攜帶與保存過程中缺乏完善的溫控管理，可能影響藥效，甚至增加污染風險，其中最常見的包括以下5大錯誤用法。

1.劑量使用錯誤，是FDA通報暴增主因

一篇發表於《Healthcare》期刊的研究，回溯分析美國FDA不良事件通報系統（FAERS）近6.6萬筆資料，發現相關通報數，從2022年的不到5千件，增加到2024年超過3.7萬件。其中成長最快、最常見的不良事件，並非罕見副作用，而是「用藥劑量錯誤」，包含施打劑量不正確、重複施打、漏打，以及施打時程混亂。

2.台日劑型設計不同，容易混淆用法

近期社群討論度最高的瘦瘦針，在台灣與日本的實際給藥設計就有所不同。台灣目前核准使用的是多劑量預充填筆設計，每支筆內含4個固定週劑量，同一支筆供同一位病人連續使用四週，每週使用一次，用完四次後整支丟棄。

而日本常見的則是每週一支的單劑量注射筆，通常一盒提供兩支，每週用完一支即丟棄。若未充分理解劑型差異，自行購買後很容易在實際使用時發生混淆。

3.未依劑量遞增機制，自行加量或跳階

所有GLP-1相關藥物都有明確的劑量遞增機制，以瘦瘦針為例，起始劑量為2.5mg，每週一次、連續4週，主要是讓身體適應藥物，再依個人耐受度與反應，決定是否調整劑量，最高至15mg，每一次劑量調整，都應透過醫師評估並觀察身體反應，而非自行「覺得沒效就加量」，更不建議跳過中間劑量。

4.劑量不足或漏打，導致效果打折與復胖

研究也顯示，「意外劑量不足」與「漏打」同樣是常見錯誤，這類情況雖然不一定立刻引發明顯不適，卻會讓療效大打折扣，減重進度停滯，甚至因感受不到效果而中途放棄治療，增加復胖風險。對於本身有血糖問題的人來說，不穩定的給藥節奏，也可能導致血糖波動變大。

5.自行調整劑量，恐引發嚴重併發症

自行增加或調整劑量是高風險行為。去（2025）年發表於《Cureus》期刊的一則臨床案例指出，一名39歲男性因自行購買並在缺藥情況下跳過原本的劑量階段、直接加打高劑量，最終引發極度低血糖、骨髓抑制、敗血症與多重器官衰竭，被送進ICU治療長達25天。