以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

小兒科醫師羅士軒曾收治一名12歲男童，原感冒退燒後竟再高燒、極度虛弱。醫師直覺「怪怪的」，拉起褲管一看驚見小腿紅腫壓痛，當下判斷病況危急，連快篩都沒做就直開轉診單，叫家長「立刻衝急診」。沒想到，孩子入院後因血壓過低住進加護病房3天，最終研判是致死率極高的「毒性休克症候群」，所幸送醫及時救回一命。

開業小兒科診所院長羅士軒醫師在粉專「旭恩小兒科診所」分享這則驚險的診間日誌。他回憶，這名男童幾天前才因感冒就診，本已退燒，不料當天突然再度高燒。在流感季節，發燒伴隨全身無力極易被診斷為流感，但他看著孩子「異於常人的虛弱感」，直覺不對勁，多問了一句：「還有哪裡不舒服嗎？」媽媽這才想起孩子一早一直喊腳痛。

醫棄快篩喊衝急診 12歲童住PICU

羅士軒驚覺有異，請孩子拉起褲管檢查，患部出現明顯的紅腫與壓痛。他直言，那一刻腦中閃過多個嚴重診斷：蜂窩性組織炎、恙蟲病，甚至是更危險的「壞死性筋膜炎」。他當下決定不做流感快篩，語氣堅定地請家長帶孩子趕往台大急診。

後續追蹤發現，孩子到院後立即施打抗生素，過程中卻因血壓過低轉入加護病房觀察3天，所幸送醫及時，病情穩定後轉回一般病房。經急診診斷，高度懷疑是「毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）」。羅士軒示警，這類病症若未及時處理，往往會引發嚴重併發症甚至威脅生命。

全身併發症恐致命！揭「毒性休克」危險性

羅士軒補充，「毒性休克症候群」是指因細菌所引起全身性的併發症：可能引發低血壓、休克、呼吸窘迫、嚴重組織壞死、甚至多重器官衰竭而致命。

「醫療除了科學，有時更仰賴多看一眼、多問一句的經驗與直覺。」羅士軒有感而發地說，如果當時僅當作一般流感治療，恐會錯過給予抗生素的黃金時機。