40歲壯男突感「胸口被石頭壓」已心肌梗塞　醫示警寒流風險

▲急性心肌梗塞的疼痛多位於胸口中央或偏左，休息也難減緩。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

一名40多歲、體重逾110公斤的壯男，吸菸長達20年，但自認還年輕，從未注意心血管健康，日前卻突感胸口壓迫，同時冒冷汗、呼吸困難，忍耐近半天後就醫，發現是急性心肌梗塞，3條冠狀動脈已嚴重阻塞；醫師說，寒流來襲，低溫下血管易收縮，血壓恐快速上升，心血管事件發生風險高，民眾須提防。

收治病例的萬芳醫院心臟內科主治醫師王婕瑜說，患者到院時，形容當下「胸口像被大石頭壓住」，不僅疼痛，並有強烈壓迫感，且全身冒冷汗、喘不過氣，這些都是典型的心臟警訊，隨即安排心電圖、抽血檢查，發現病人的心肌正持續受損，情況已相當危急。

由於患者有3條冠狀動脈出現重度狹窄，醫療團隊採取分階段治療策略，優先打通導致心肌梗塞的關鍵血管，使血流得以恢復，待病情穩定，再處理其他狹窄病灶，以避免後續再發；經成功治療後，患者已戒菸並開始減重，並依醫囑規律服藥，積極控制血壓、血糖及血脂。

王婕瑜指出，這類由心臟引起的胸痛，多位於胸口中央或偏左，可能延伸至左肩、背部或下巴，即使休息也未必能緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同；該患者年僅40出頭，血管阻塞程度卻比不少高齡患者還要嚴重，進一步檢查發現，不僅「壞膽固醇」偏高，和家族遺傳高度相關的脂蛋白(a)濃度也遠高於一般人。

針對脂蛋白(a)，王婕瑜說明，這是和遺傳有關的膽固醇指標，特別容易黏附在血管壁形成斑塊，增加血栓及心肌梗塞風險，且無法單靠少吃油膩或多運動就能改善，如未及早發現，往往在年紀尚輕時便引發嚴重心血管事件。

王婕瑜表示，低溫時血管收縮、血壓上升，心臟負荷會增加，若原本血管已狹窄，比較容易誘發心肌缺氧、心肌梗塞，民眾若突然感覺胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣，應儘速就醫，切勿因年輕或自覺體力好而輕忽。