GG除毛災情一堆！醫揭「恐怖3隱患」：病毒更容易入侵

▲除毛讓下體失去天然屏障，使病毒更容易入侵。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新年將至，不少人忙著大掃除，也想順便替下半身「除草」，好讓私密處煥然一新。但小心除毛不成反變「紅豆冰」！泌尿科醫師陳鈺昕透露，最近診間出現不少除毛災情，甚至有人因此引發連鎖感染。他提醒，私密處皮膚薄且敏感，自行除毛若不慎產生肉眼看不見的微小傷口，細菌恐趁虛而入，甚至導致菜花復發或性病傳染風險飆升。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕醫師在粉專恆昕泌尿科診所發文示警「GG比你想的還脆弱」。他分析除毛的潛在風險，由於毛髮具備緩衝與阻隔作用，一旦失去這層天然屏障，病毒（如HPV、皰疹）更容易透過親密接觸入侵。此外，若曾感染過菜花，剃毛後的小傷口可能因免疫力下降而導致病灶復發。不僅如此，若除毛力度過大、器具未徹底消毒清潔，容易刺激肌膚引發炎症、甚至出現膿包或丘疹。

除完毛「長東西」是毛囊炎還是性病？陳鈺昕教你分辨：

毛囊炎：成因多為細菌或真菌感染，或是物理性摩擦導致。患部會出現圓形、像痘痘的紅色小凸起，中心可能伴隨白色膿頭，並有腫痛、灼熱感。

傳染性軟疣：由痘病毒引起的性傳染病。病灶呈現肉色或粉色的半球狀丘疹，中央有明顯凹陷。雖然不痛不癢，但傳染力極強，若抓破觸碰分泌物，病毒會散播到身體其他部位。

菜花（尖銳濕疣）：由HPV病毒引起，表面呈現粗糙、不規則的乳突狀或「花椰菜狀」突起。初期不痛不癢，但病灶會群聚擴散，嚴重時可能帶有膿液與惡臭。

原本只因毛髮悶熱而除毛，若發現下體出現劇烈搔癢（尤其夜間），且出現紅疹或藍灰色斑點（藍斑），可能是微小寄生蟲「陰蝨」在吸血。陳鈺昕提醒，除了性接觸，共用沾有蟲卵的毛巾、衣物也會造成間接傳染。

針對想在年前「改頭換面」的民眾，陳鈺昕建議，除毛後3～5天應保持清潔，避免前往泳池、泡湯場所。工具應選擇個人專用，避免與他人共用，且頻率不宜過高。他強調，一旦私密處出現紅腫痛、膿包等症狀，「不一定都是毛囊炎」，切勿自行亂擦藥，應儘速就醫以免症狀加劇。

關鍵字： 泌尿科 除毛 陰蝨 菜花 細菌感染 膿包 毛囊炎 陳鈺昕醫師 傳染性軟疣

GG除毛災情一堆！醫揭「恐怖3隱患」：病毒更容易入侵

