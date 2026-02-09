紅蘿蔔生食浪費了！醫大推「最強吃法」小孩極愛　吸收率差12倍

▲紅蘿蔔是「平民人蔘」，能守護黏膜與免疫系統健康。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是看到便當裡有紅蘿蔔，就會皺眉把它挑掉的挑食族嗎？紅蘿蔔那股特殊的「生味」是許多人眼中的地獄，甚至被列為大魔王等級的食材。不過，這看似平凡的配菜其實是「平民人蔘」。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，紅蘿蔔是守護黏膜與免疫系統的超級營養庫，只要經過「油脂加熱」，吸收率可飆升至60%以上。

紅蘿蔔生食僅5%吸收 「1關鍵吃法」翻12倍

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉博仁醫師在粉專分享，在功能醫學的視角下，紅蘿蔔最核心的價值在於強大的植化素與維生素，其中「Beta-胡蘿蔔素」表現最優異，每100克熟紅蘿蔔含有高達8,000～10,000微克。它在體內會轉化為維生素A，是保護呼吸道、腸道黏膜健康的第一道防線；此外，內含的葉黃素與茄紅素還能幫助過濾藍光、維護視網膜健康，並降低體內發炎反應。

不過，劉博仁也點破紅蘿蔔的吸收關鍵在於「脂溶性」。他指出，紅蘿蔔若生吃，身體的吸收率僅有5%；但只要經過「油脂加熱」，吸收率就能翻倍提升至60%以上，兩者差距高達12倍。

醫推「4道地獄變天堂料理」 小孩一吃愛上！

針對不敢吃紅蘿蔔的人，劉博仁也分享4道在超市就能買齊食材、做法簡單的居家料理。首先是「金沙紅蘿蔔炒蛋」，將紅蘿蔔刨細絲，用橄欖油中火炒至油色微橘，代表胡蘿蔔素已釋放，再倒入蛋液快速翻炒，油脂能完美釋放營養，且蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，小孩接受度極高，「這是最推薦的家常菜！」

若是喜歡喝湯，「紅蘿蔔玉米排骨湯」利用長時間熬煮破壞細胞壁，讓營養融入湯中，排骨本身的油脂能輔助脂溶性維生素吸收，這道湯品非常適合台灣氣候，能潤肺並舒緩呼吸道不適。此外，想吃零嘴時可選擇「氣炸紅蘿蔔薯條」，將紅蘿蔔切條，拌入少量酪梨油、鹽巴與黑胡椒，放入氣炸鍋180°C烤約15分鐘，口感脆甜、油脂分布均勻，是完美的下午茶替代品。

劉博仁最後分享「蜂蜜檸檬油醋紅蘿蔔絲」，紅蘿蔔刨絲後拌入初榨橄欖油、少量蜂蜜與鮮檸檬汁，最後撒上堅果碎增加健康油脂，就能確保Beta-胡蘿蔔素在涼拌狀態下依然能被身體有效利用。醫師強調，平凡的食材只要懂其營養原理，就能吃出不平凡的健康價值。