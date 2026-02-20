ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

趴睡不只傷精！對性功能3危害「直接壓迫GG」　泌尿醫示警了

▲狼父趁妻子和繼子睡覺時，偷偷潛入女兒的房間「霸王硬上鉤」。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲「趴睡」是泌尿科醫師最不建議的睡姿，不只壓迫生殖器，還會影響精子品質。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

記者李佳蓉／綜合報導

許多男性習慣趴睡，覺得有安全感，但坊間流傳「趴睡會傷精」，究竟是真有其事還是都市傳說？泌尿科醫師陳鈺昕示警，趴睡雖然不會直接壓壞精子，卻是「最不建議的睡眠姿勢」，長期下來不僅阻礙血液循環，更可能因溫度升高、壓迫生殖器，導致精子數量減少與品質下滑。

開業泌尿科診所院長陳鈺昕醫師在粉專恆昕泌尿科診所衛教指出，趴睡雖然不至於直接對精子造成物理性破壞，但確實會壓迫到腹部與生殖器官，阻礙周身血液循環。長期維持此姿勢，除了可能增加肩頸壓力、造成全身痠痛與呼吸不順暢外，對於性功能更有3大負面影響：

1. 壓迫生殖器官：趴睡會讓夜間自主勃起時感到「物理上的不適」，導致在睡夢中下意識轉身或半醒，進而破壞深層睡眠的連續性。

2. 影響睪固酮：當長時間壓迫干擾夜間勃起的舒適度與睡眠深度，一旦睡眠品質下降，睪固酮分泌便會受阻，進而影響整體的性表現。

3. 降低受孕機率：趴睡會使陰囊溫度升高，無法維持在正常比體溫低2～4°C的環境，進而影響精子生成，導致精子數量減少、品質不佳，最終影響受孕機率。

陳鈺昕強烈建議，若本身已有勃起困難、硬度不足或容易疲軟狀況的男性，「建議不要趴睡」。

想展現雄風該怎麼睡？陳鈺昕首推「側睡」。他解釋，維持側睡能讓陰莖自然置於腿間，給予勃起空間、避免壓迫，同時可減輕呼吸道壓力，有助改善睡眠品質；第二選擇則是「仰睡」，建議在雙腿間墊枕頭減輕背部壓力，保持骨盆區域自然空間，促進睪丸通風散熱。但他提醒，若容易打呼者，仰睡可能導致夜間缺氧影響勃起，建議可與側睡輪替。

至於調整睡姿多久能見效？陳鈺昕表示，勃起障礙成因多元，包含心血管、荷爾蒙或心理因素等。若是因睡姿不良造成，透過減少外在直接壓迫、改善整體睡眠品質，並配合規律運動與健康飲食，讓血管回到健康狀態，就有機會緩解。

最後，陳鈺昕也提醒，若出現勃起困難、硬度不足、持久度下降或早洩等症狀超過3個月，請務必及早尋求專業醫師協助。

關鍵字： 泌尿科 陳鈺昕醫師 趴睡 生殖器 精子 睪固酮 受孕機率 溫度 勃起困難 硬度

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

