芙莉蓮大哭3天3夜　醫示警「碎心症」恐心衰竭：大喜大悲都危險

▲▼葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花）

▲熱門動漫「芙莉蓮」嚎啕大哭了三天三夜。（圖／翻攝自木棉花）

記者趙于婷／台北報導

近期熱門動漫中，「芙莉蓮」嚎啕大哭了三天三夜，其實心臟可能真的會受不了！醫師提醒，強烈的情緒波動，無論是極度悲傷、憤怒，甚至是喜極而泣，都有可能引發俗稱「碎心症」的「章魚壺症候群（Takotsubo cardiomyopathy）」。

振興醫院在臉書提到，「章魚壺症候群」是一種由心理壓力引發的急性心肌病變，之所以命名為「章魚壺」，是因為患者發作時，左心室收縮功能受損，導致心尖部像氣球般擴張，外形酷似日本傳統捕章魚用的「上窄下寬」陶壺。

「章魚壺心肌症」也是心碎症候群，主要是情緒過度激動，引起交感神經活化，造成過多的兒茶酚胺，像是腎上腺素、多巴胺等釋放，導致心跳呼吸加快及血壓升高，發生急性心肌失能，若不注意，更會誘發呼吸衰竭或是心臟衰竭，甚至猝死。

而在高危險群中，主要以中老年女性（尤其停經後）為發病大宗，常見誘因包括親友過世、劇烈爭吵、極度恐懼，甚至大樂透中獎等強烈情緒變化。

振興醫院表示，這類患者在進行冠狀動脈造影時，通常血管是通暢的，無明顯阻塞，但心臟收縮功能卻顯著下降，雖然多數患者在適當治療下心臟功能會恢復，但急性期仍可能併發心衰竭或致命性心律不整，仍需特別留意。

