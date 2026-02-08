寒流來襲心血管拉警報　北市衛生局示警「2時段」最危險

▲近期受大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷、日夜溫差大。（圖／記者姜國輝攝）

記者趙于婷／台北報導

近期受大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷、日夜溫差大，低溫會導致血液濃稠度增加、血壓不穩定，易誘發心臟病及急性中風。台北市衛生局提醒，在清晨5至6時及晚上8至9時，血管最容易因低溫收縮導致血壓劇烈變化，尤其三高患者（高血壓、高血糖、高血脂）及長者，更應加強防範。

台北市衛生局健管科科長林雪蘭指出，心血管疾病發生與氣溫變化息息相關，外出時要戴帽子、口罩、手套，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控，剛起床後的活動不要太急，先補充溫開水，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

另外，避免在飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡，泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜，有慢性病者要規律服藥、定期回診，外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

林雪蘭提醒，出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難及頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，另也要留意「微笑、舉手、說你好」等狀態，留意是否有嘴角歪斜臉不對稱；平舉雙臂，是否無力下垂以及是否說話不清楚，如出現任一症狀，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

高血壓患者也要應落實「722」量血壓原則，「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，做好血壓管理。