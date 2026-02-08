總覺得自己不夠好　醫解析「冒名頂替症候群」6類人常見

▲「冒名頂替症候群」常發生在高成就族群身上。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人在職場或學業表現亮眼，卻始終對自己的能力缺乏信心，甚至擔心有一天會被發現「其實沒那麼厲害」，這種現象被稱為「冒名頂替症候群（Impostor Syndrome）」。專家指出，這並非少數人的困擾，反而常出現在高成就族群身上，且成就越高，自我懷疑感受往往越強烈。

精神科醫師楊聰財指出，冒名頂替症候群的典型特徵，包括「將成功歸因於運氣而非自身能力」、「對外界稱讚感到不自在甚至排斥」、「對失誤過度放大，對成果極度貶低」，這類人往往習慣過度準備、長時間工作，卻難以真正休息，也害怕提問或表達不懂，擔心暴露「不夠專業」的一面，表面看似能力出眾，內心卻充滿自責與不安。

從生理層面來看，這類人長期處於高度自我懷疑狀態，容易讓身體承受持續壓力，使皮質醇濃度偏高，自律神經失衡，進而出現失眠、疲勞等問題。心理層面上，則與完美主義、高自我要求、低自我寬容有關，個案往往將「我表現得好」與「我值得被肯定」切割，習慣用自我否定來推動前進。

楊聰財說，這種心理狀態特別容易出現在「高成就者、首次升遷者、跨領域轉換跑道者、完美主義、內向或高度敏感型人格者」身上，很多人成長於高期待家庭，或屬於少數族群、團體中「第一個做到的人」，也更容易承受隱形壓力，進而產生冒名頂替感受。

不過，冒名頂替症候群並非全然負面。楊聰財強調，若能被覺察並加以調節，也可能帶來正向影響，包括提醒自己保持謙遜、促進持續學習、避免自滿與僵化，並強化對角色與責任的重視，關鍵不在於消除所有自我懷疑，而是學習辨識這些聲音，避免讓它們主導自我價值判斷。