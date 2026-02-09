較大兒童染RSV「反常」增逾4倍　醫：成人患者也變多

▲台灣的RSV感染趨勢已產生變化，威脅已不限於小小孩，2至5歲兒童要加倍注意。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

天氣急凍，呼吸道融合病毒（RSV）的威脅不容輕忽。此病毒以往主要侵襲小小孩，但近年其實已產生變化，根據最新研究，在疫情後，1歲以下幼兒確診RSV比例，已由過去的56.5%降至24.1%，相對2至5歲兒童確診則大幅上升、從5.8%增至27.1%，且成人個案亦有顯著成長，影響族群日益廣泛，民眾要多注意。

此研究由台大醫院小兒部副主任張鑾英、奇美醫院小兒部張圖軒醫師、彰化基督教醫院小兒部陳婉真醫師等人共同進行。張鑾英說，團隊分析2015至2023年間、來自台灣多家醫學中心的資料，共有7098例RSV感染個案，結果顯示，RSV在疫情前幾乎全年流行，但2020年後流行型態開始轉變，高峰集中於9至12月，且全國流行時間趨於同步。

此外，感染者年齡組成在疫後也有大幅改變。張鑾英說明，除1歲以下病例明顯由56.5%降至24.1%，1歲兒童比例亦下降，由25.5%降到21.3%，2歲比例卻幾乎倍增，由10.6%升至20.5%，且3至5歲兒童也呈現類似趨勢，合計2至5歲由5.8%增為27.1%，另6至18歲較大兒童及成人個案，占比也較疫前顯著提升。

較大兒童面臨多重風險

隨著感染年齡上升，研究發現在較大兒童中，同時偵測到RSV合併感染肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌的比例也提高。對此，張鑾英說，RSV會破壞呼吸道上皮並削弱免疫防禦，使原本潛伏於呼吸道的細菌更容易趁虛而入，形成次發性感染，導致病程加重，各界要更注意RSV帶來的「連鎖反應」。

針對這些RSV相關「反常」現象，張鑾英推測與新冠疫情期間的防疫措施有關。她指出，2020至2022年間加強防疫，許多孩子在原本易感染的年齡未接觸病毒，導致感染時間延後，類似「免疫負債」現象，而隨著解封後人際互動恢復，病毒也集中傳播，除導致RSV高峰延後，感染族群亦由嬰幼兒擴及較大年齡層。

高齡、慢病族群也遭威脅

張鑾英也說，隨著PCR檢測進步，已發現不少原以為是因肺炎住院的較大兒童、成人與高齡個案，其實都與RSV有關，特別是高齡、慢性病患，RSV不僅可能引發肺炎，亦恐導致慢性病惡化，威脅性高，與流感一樣都不容忽視。

針對農曆年間人流密集，張鑾英提醒，不能因RSV高峰不在2月而輕忽，若出現感冒或呼吸道症狀，應戴上口罩，避免病毒傳染家中兒童、長者或慢性病患；嬰幼兒若感染RSV，需留意是否出現喘鳴、精神變差、進食或睡眠明顯受影響等徵象，若症狀加重，須及早就醫。

張鑾英表示，RSV已成橫跨不同年齡層的公衛挑戰，除孕期可接種疫苗強化母體免疫，或在嬰兒出生後施打長效型單株抗體，可為幼童提供7至8成的保護力，而高齡及慢性病患也得考慮接種疫苗，才能建構更堅實的第一線防護。