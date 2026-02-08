女工程師每天喝珍奶害深層蛀牙　醫點名「3類食物」最傷牙

▲醫師提醒，牙齒健康和飲食息息相關。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

記者趙于婷／台北報導

一名35歲竹科軟體女工程師因牙齒酸軟就醫，沒想到檢查發現已是深層蛀牙，醫師進一步詢問才發現，她每天總是一杯珍奶喝一下午，愛吃洋芋片、巧克力，且水分攝取嚴重不足。對此，醫師提醒，牙齒健康與飲食習慣密不可分，日常應盡量避免3大類食物。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療張添皓醫師指出，近期《2025–2030 美國飲食指南》強調限制添加糖的重要性，包括「添加糖」、「高度加工食品」、「過硬食物」等3大類都是傷害牙齒健康的危險食物。

張添皓醫師說明，無論是珍奶還是隱形糖分，都是細菌最愛的燃料，是膿包與牙痛的元兇，建議一餐中攝取務必低於10克，高度加工食品如洋芋片、餅乾等精緻碳水化合物，黏性極高，一旦卡在齒縫，刷牙都很難清乾淨，而過硬食物如啃咬冰塊、蟹殼或太硬的糖果，都容易導致牙裂，甚至必須拔牙。

在飲食建議上，建議選擇「無糖全脂乳製品」，其中的鈣與磷能幫助牙齒再礦化，是牙釉質最強的後盾，還有「優質蛋白質」，因為牙齦與口腔黏膜的修復需要蛋白質，這是鞏固牙齒底盤的關鍵，「好油（優質脂肪）」則能抗發炎，更能輔助維生素 D 吸收，避免油炸物，守護牙周骨骼。

另外，張添皓醫師提醒，日常也選擇完整形式的蔬果和多喝水，因為天然纖維在咀嚼過程中能摩擦牙面，像天然牙刷一樣帶走殘渣，並促進唾液分泌，多喝水則是能稀釋口中酸度，維持唾液量。