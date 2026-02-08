和失智長輩拜年「別玩猜猜我是誰」　專家揭年長者過年3重點

▲過年團圓，專家揭如何照顧長輩健康，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

農曆春節倒數一星期，不少人準備返鄉過年，專家提醒，若和失智長輩拜年，不要玩「猜猜我是誰」遊戲，避免讓長輩產生壓力。年前大掃除對長輩來說是最佳「賦能運動」，鼓勵他們參與簡單家務、除舊佈新，另也要注意保暖措施。

衛生福利部胸腔病院副院長、台灣社會心理復健協會理事長張自強分享，過年團聚見到長輩，要注意友善互動，對於失智長輩拜年應主動介紹自己，避免玩「猜猜我是誰」等記憶測驗遊戲，避免長輩產生挫折與焦慮。另外也建議分流，親友錯開探訪時間，避免多人同時聚集造成過度刺激；若長輩出現不安，應引導至安靜空間由熟識者陪伴。

年終掃除不僅是習俗，更是長輩維持身心健康的良機。張自強建議，就身體賦能面向，可鼓勵長輩參與簡單的家務，如手持掃把掃地、抹桌子，能促進身體活動量、維持肌力與手眼協調。

除舊佈新時同時可達到心理滿足，張自強指出，透過寫春聯、貼窗花，能喚起懷舊情懷，讓長輩感受到對家庭的貢獻與自身價值。最後也提醒，掃除時應同步檢視居家安全，確保地板防滑、照明充足及家具邊角安全，打造友善的居家環境。

張自強也提到，近期鋒面與冷氣團接連來襲，低溫環境對長者及慢性病患者的呼吸道與心血管健康構成威脅。建議要正確保暖，採用洋蔥式穿法，加強頭頸、四肢保暖，起床時先在床上暖身再起身，避免低溫造成血管收縮。進出公眾場所落實戴口罩、勤洗手，並提早接種疫苗以降低流感等呼吸道疾病重症風險。

春節是走失高峰期，張自強提醒，家屬應於每日出門前拍下長輩照片，並在衣服配置緊急連絡卡或衛星定位輔具。外出時務必有家人陪同，確保安全。