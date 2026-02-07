國內瘦瘦針21件疑似不良反應通報　多腸胃症狀、噁心嘔吐

▲近來不少民眾會評估使用瘦瘦針減重，示意圖。（圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

全球掀起瘦瘦針減重風潮，也引發安全性討論。食品藥物管理署今（7）日說明，國內近3年共接獲21件瘦瘦針疑似不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，尚未有嚴重不良反應，也沒有觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢。不過食藥署提醒，該藥品要經醫師評估處方，民眾不要從非正規管道自行購買。

近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

衛福部食藥署副署長王德原表示，目前我國核准用於「體重控制」之GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。根據全國藥物不良反應通報系統，自112年1月1日至114年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，分別是5件liraglutide、16件tirzepatide。

王德原說明，相關不良反應症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，沒有嚴重不良反應，也尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，但民眾使用瘦瘦針仍應留意可能的副作用風險。

王德原強調，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免因買到假藥或劣藥及不當使用，減重不成反而危害自身健康。

食藥署表示，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。食藥署亦將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。

▲食藥署瘦瘦針衛教提醒。（圖／食藥署提供）