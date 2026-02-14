冬天關節卡卡！中醫揭「寒濕」警訊　日常3招緩解

▲不少人在冬天容易發生關節不適。（圖／達志示意圖）

文／中醫師周宗翰

是不是一變天，膝蓋、腰椎、甚至手指關節就開始僵硬痠痛，走路像在跳企鵝舞？冬天關節不適，中醫認為是「寒濕」入侵經絡的警訊！寒邪會使氣血凝滯，關節潤滑度下降，當然就會疼痛卡卡！這次教你從保暖、按穴、食療三管齊下，打造一個不怕寒冬侵襲的「溫暖關節」。

保暖：關節防寒的黃金法則

中醫說「寒主收引」，關節一旦受寒，周圍的筋膜就會緊繃、氣血運行受阻。所以，保暖是所有關節護理的第一要務！

1.重點防護：膝蓋、手肘、腳踝等部位是風寒最容易入侵的「風口」。建議外出時使用護膝、圍巾或長袖衣物徹底覆蓋。

2.隨時加溫：隨身準備暖暖包或熱水袋，針對疼痛或僵硬的關節進行局部溫敷，每次 10~15 分鐘，能迅速緩解疼痛。

3.防濕避寒：冬天降雨或下雪時，濕氣重，更會加重關節痠痛！外出務必做好防風防濕措施，並保持衣物和護具乾燥。

按摩：疏通關節的氣血活絡點

透過按壓特定穴位，能有效疏通經絡、驅散關節深層的寒濕，促進局部氣血循環。

1.膝蓋疼痛—按「犢鼻穴」

功效： 緩解膝關節腫脹和疼痛。

方法： 位於膝蓋骨下方兩側凹陷處（像牛鼻子的兩個孔），用拇指點按揉壓，每次3分鐘，直到微微痠脹。

2.肩膀僵硬—按「肩髎穴」

功效： 疏通肩部經絡，改善肩膀受寒或五十肩帶來的僵硬痠痛。

方法： 將手臂平舉，在肩峰骨前方找到凹陷處。用食指或中指按揉，緩解周邊肌肉緊繃。

內外兼顧：活血驅寒的暖身湯

1.熱敷排寒濕

薑艾泡腳： 每晚用溫熱水泡腳20分鐘，水中可加入生薑片或艾葉（中藥行可購得），熱力能促進全身氣血循環，同時將寒濕從腳底排出。

溫熱薰蒸： 使用熱毛巾或中藥加熱包，對痠痛的腰部、膝蓋進行熱敷或薰蒸，幫助局部氣血暢通，緩解肌肉痙攣。

貼心提醒： 熱療後，務必立刻擦乾皮膚，避免水氣蒸發時，毛孔打開讓寒氣再次入侵。

2.食療強筋骨

滋潤湯水： 冬天宜多喝湯，有助於滋潤筋骨，改善關節僵硬。例如：當歸生薑羊肉湯（溫陽祛寒）或杜仲排骨湯（補腎強腰膝）。

強化骨本： 建議多攝取富含鈣質和膠質的食物，如：黑芝麻、牛奶、豆類、豬腳筋等，強化骨骼和潤滑關節。