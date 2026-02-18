孩子送急診別只說「怪怪的」　醫教「3大描述技巧」更快判斷危險

▲孩子送急診，家長正確描述病情有助協助醫師辨識危險訊號，資料照 。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

孩子突發疾病送急診，對家長而言是身心煎熬的考驗。藥害救濟基金會與急診醫師整理病情三大描述技巧，提醒家長在危急時刻，應將抽象感受轉為具體事實，例如「早上8點開始發燒，退燒後活動力仍差，叫名字需3至5秒才有反應，食量不到一半，小便僅1次」，避免只說「怪怪的、沒精神」，有助醫師快速辨識危險訊號、掌握病情。

藥害救濟基金會指出，兒童急診與成人急診截然不同，醫師面對的，是不會表達或無法清楚描述症狀的孩子，以及焦慮又急切的家長。在時間壓力下，醫療團隊需要一邊評估病情，一邊還得安撫家屬情緒，並且清楚說明病情與處置方式，溝通挑戰相當大。

台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰說明，急診診療會以症狀處理和等待檢查結果為優先，以決定下一步該怎麼做，這可能會在無意間導致家長感到被忽視或資訊不足；有時醫師講得太快、用語過於專業，也可能讓家長「有聽沒有懂」，進而產生誤解。

吳昌騰舉例，部分家長急著要求為小孩打點滴，但對醫療人員來說，點滴只能補充體液，並不是治療手段，孩子若可以自行喝水，反而是更好的方式，還能避免點滴漏針風險；也有家長期待醫師積極安排檢查，但若病因是病毒感染時，觀察與支持性治療才是主軸，檢查未必會改變治療策略。

「溝通」是急診中關鍵的醫療行為，吳昌騰指出，疾病就像迷霧，家長提供愈正確的資訊，可以幫助醫療人員縮短「在迷霧中找路」的時間，可以使用三大描述技巧，幫助醫師快速掌握病情：

1.說出時間軸：症狀什麼時候開始？變化的速度如何？退燒後活動力有沒有恢復？

例如：「早上八點發燒，中午吃藥後雖然退燒，但活動力仍然很差。」

2.描述和平常不同的地方：強調孩子和平常相比的異常反應，尤其是具體行為或表現。

例如：「平常孩子會跑跳，但今天回家後就躺著，叫了4-5次才有反應。」

3.盡量量化細節：用數字或次數描述喝水、排尿、嘔吐、拉肚子等情況。

例如：「今天只喝了200cc牛奶，尿布從早上到現在只換過2次」。

吳昌騰也建議家長可用手機拍下照片或影片給醫師參考；孩子若在家裡已有吃過退燒藥等藥物，也要告知藥名、劑量、服用時間和用藥後的反應，都可以幫助醫師鑑別診斷，「對兒科而言，媽媽的主訴往往比理學檢查還可靠」。

至於什麼時候應該去急診？吳昌騰強調，不只看體溫，精神和呼吸狀況才是關鍵，如果能玩能喝能尿、呼吸不費力，多半可先觀察，如果出現以下警示症狀，建議立即送急診：

嗜睡、叫不醒、抽搐

呼吸急促或胸口明顯起伏、嘴唇發紫

皮膚出現紫斑/點狀出血，皮疹按壓不會退色

6–8 小時幾乎不尿、持續嘔吐無法喝水

反常安靜或持續尖銳哭聲(特別是嬰兒)

3個月以下嬰兒發燒超過38°C