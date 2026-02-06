ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

運將省錢「吃結塊花生粉」肝腎全壞！　醫揭致命關鍵：肉眼難辨識

老翁家花生粉檢驗不合格。（圖／北市衛生局提供）

▲運將家中的花生粉受潮結塊，恐已暗藏致命的黃麴毒素。（示意圖／北市衛生局提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「這不是在省錢，是在拿命跟黴菌賭博！」一名50歲的計程車運將，平時喜愛遍訪大街小巷美食，尤其對刈包、豬血糕及麻糬情有獨鍾。沒想到近日他突然感到極度疲累、全身發癢，驚見尿液呈「深濃茶色」，送急診竟發現肝指數飆高、腎功能急性損傷。醫師深入追查才發現，罪魁禍首竟是櫥櫃角落一包「結塊的花生粉」。

收治個案的腎臟科醫師洪永祥在粉專分享，該名運將因肝腎功能受損入院，卻查不到他有任何病毒性肝炎或脂肪肝病史。直到詢問日常飲食，太太才透露，幾週前翻出一包半年前開過、卻忘了收的花生粉，雖然當時粉末已呈「一球一球」結塊狀，且有淡到不行的油耗味，先生仍不聽太太勸阻，心想「一包也要幾十塊，丟掉浪費」，硬是配著麻糬吃完，沒想到竟差點丟了命。

粉末比整顆毒！肉眼難辨「致命偽裝術」

洪永祥分析，這包花生粉極可能有致命的「黃麴毒素」，且它在粉末裡可以偽裝得很好。他進一步解釋，這背後有嚴謹的科學邏輯：當食物磨成粉後，表面積會呈幾何級數增加，吸濕效率極高，能迅速吸附空氣中的水分達到黴菌生長標準。最恐怖的是，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成「只是受潮結塊」，肉眼根本看不到綠色霉毛，「整顆花生發霉你看得到，但花生粉發霉，肉眼難以辨識」。

花生。（圖／達志示意圖）

▲醫師示警，當食物磨成粉後，表面積會呈幾何級數增加，吸濕效率極高、增加發霉機率。（示意圖／達志）

這類風險並非個案。根據台北市衛生局2025年7月的最新抽驗數據，市售花生製品與香料粉末的違規率始終是重點對象。當時抽驗的30件食品中，就有3件花生製品（花生粉、花生醬）黃麴毒素超標，不合格率高達10%。衛生局官員多次提醒，這類產品一旦受潮，風險會呈幾何級數上升。

丟掉它省幾十萬洗腎費　醫傳授護腎3招

面對無所不在的「粉末危機」，民眾該如何自保？洪永祥提出3大護腎自救指南。首先是「只買小包裝」，切勿貪圖買一送一或大罐裝便宜，開封後務必在一個月內吃完；其次是「有異狀立刻丟」，只要發現粉末結塊或飄出油耗味，代表內部結構已改變，丟掉它省下的不只是幾百塊，而是未來恐高達幾十萬的洗腎費。

最後則是「保持乾燥」，洪永祥提醒，粉末不要頻繁進出冰箱，以免溫差造成水氣冷凝，最佳保存法是放入密封罐後再冷藏。他呼籲，保護肝腎不需昂貴補品，只需「丟掉那些結塊的粉末」，落實買小包裝、保持乾燥、過期不吃，別讓自己的身體成為黴菌毒素的最後處理廠。

關鍵字： 花生粉 黃麴毒素 致癌物 腎臟科醫師洪永祥 結塊 油耗味 受潮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

