「喝酒會臉紅還貪杯」小心中風　醫：發作時間提前7.5年

▲最新研究發現帶有「酒精不耐症」基因的男性若貪杯，發生中風的時間恐顯著提前。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／台北報導

台灣近半人口帶有「酒精不耐症」相關基因，比例為全球之冠，但多數人對此的理解，仍只停留在「喝酒容易臉紅」。國內最新研究發現，有酒精不耐症體質的男性，每天若喝到3罐啤酒，發生腦中風的年齡將提前約7.5年；醫師說，若有此體質，任何飲酒量都有健康風險，民眾須多注意。

這項研究由三軍總醫院中樞神經科主任宋岳峰與團隊進行，他表示，酒精不耐症與「乙醛去氫酶」（aldehyde dehydrogenase 2, ALDH2）基因變異有關，但過去談到相關風險多集中在癌症如食道癌等，與中風的相關性較少被討論，這也是團隊投入本次研究的動機。

對此研究，宋岳峰說，共納入930名首次發生缺血性中風的患者，包括男性598人、女性332人，而因女性重度飲酒比例較低，故分析以男性為主，並依飲酒狀況比較中風發病年齡；結果顯示，男性如有酒精不耐症體質，大量飲酒會使中風發生時間出現明顯差異，非重度飲酒者大約在63.6歲發病，重度飲酒則為56.1歲，酒喝多將提前近7.5年。

針對研究發現，宋岳峰認為，台灣約47%人口帶有此體質，飲酒後，乙醛容易在體內累積，常見反應包括喝酒容易臉紅、心悸、頭痛、噁心等，長期下來恐傷害血管內皮及神經系統，進而影響腦血管健康、提高中風機率。相關研究成果日前已發表於國際醫學期刊《Alcohol: Clinical & Experimental Research》。

關於此研究的「重度飲酒」，宋岳峰說，大致相當於每天3罐350cc啤酒，或3杯紅酒，非重度飲酒則包括不喝酒或未達此飲酒量者，但這樣區分僅屬研究定義，不代表少於3罐啤酒就「安全」，事實上若有酒精不耐症體質，不論是日常淺酌，或偶爾單次大量飲酒，都會加重血管的負擔。

宋岳峰強調，「適量飲酒保護心血管」的說法，其實多來自於歐美族群相關研究， 並未納入東亞人高度盛行的酒精代謝基因差異，因此並不適用於台灣，民眾不宜將「少量飲酒」視為健康策略，尤其是喝酒容易臉紅的男性，應盡量避免飲酒，方可有效降低酒精相關的中風與癌症風險。