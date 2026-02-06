ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健保「補充保費沒繳罰3倍」遭判部分違憲　衛福部2年內修法

▲健保署補充保費裁罰遭判部分違憲，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保「補充保費」未依規定扣繳且未於時限內補繳，依照現行《全民健康保險法》第85條規定會裁處3倍罰鍰，然而憲法法庭今日做出判決認定部分違憲，須於2年內修正。衛福部表示，會朝大法官建議方向做修法檢討，在此之前，先訂出具有彈性的裁量處理方式。

全案是因為陳姓土木包工業者於106年度分別發給3名工人59萬、63萬、39萬元薪資，屬全民健康保險法「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應依規定計收補充保險費，由陳姓業者給付時扣取並且繳交給中央健保署3萬1千元。不過，陳姓業者超過寬限期仍未補繳補充保費，健保署依健保法第85條規定，對陳姓業者處應扣繳金額3倍罰鍰。

陳姓業者循序提起行政訴訟，被行政法院駁回確定，改聲請法規範憲法審查。憲法法庭今日判決，健保法第85條規定，以應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛情形，部分違憲，須於2年內修正。

衛福部社保司司長張鈺旋受訪時強調，「補充保費」仍是維持健保制度穩健運作的重要基礎，但衛福部會依照大法官判決方向去做相關修法檢討。

張鈺旋補充說明，法律沒修正之前，還是要參酌個案違規情節來裁處適當罰鍰金額，後續會轉知執行作業的健保署，在個案違規判斷建立裁量基準，增加執行上的彈性。

台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」！　人遭夾險成「肉餅」

關鍵字： 健保 補充保費 罰鍰違憲 修法 衛福部

