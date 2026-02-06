長庚研究：放心臟支架再做繞道手術「死亡風險增」

▲長庚心臟團隊最新研究，曾放置冠狀動脈支架的病人再接受繞道手術死亡風險顯著上升。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

心臟疾病高居台灣十大死因第二位，每年奪走2.3萬條性命，且有年輕化趨勢。臨床上，冠狀動脈支架置放和冠狀動脈繞道手術，皆為常見的治療方式，但部分病人會歷經這兩種治療。林口長庚醫院今（6）日公布心臟團隊最新研究發現，曾放置冠狀動脈支架的病人，日後再接受繞道手術，其術後30天死亡風險顯著上升，長期再血管重建的機率也明顯提高。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯表示，研究團隊利用台灣全民健保資料庫，回溯分析逾3.2萬名接受多條血管冠狀動脈繞道手術的病人，其中約3千人曾於術前接受支架置放。研究透過嚴謹的傾向分數配對分析，排除年齡、性別、共病症、醫院等級、手術緊急性等干擾因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果顯示，曾放置支架者，在繞道手術後30天內死亡率為7.2%，明顯高於未放置支架者的5.0%；在長達13年追蹤中，曾放置支架者再次接受支架放置或手術的風險亦明顯增加(14.4% vs 10.0%）。

研究亦發現，支架放置的次數與數量愈多，日後再次血管重建的風險愈高；曾接受兩次及兩次以上支架放置手術，或體內已有兩支以上支架者，風險更為明顯。

▲曾放置支架者的再次手術風險較高。

陳紹緯說明，冠狀動脈支架放置，是利用金屬網狀支架撐開狹窄的冠狀動脈，讓血液在血管中順暢流動，有效改善症狀，並達到保持血管通暢的治療效果。冠狀動脈繞道手術則是針對嚴重冠狀動脈疾病患者，為缺血的心肌建立新的血流通道，繞過阻塞的冠狀動脈，增加心臟的血液與氧氣供應，有效改善症狀，並降低心肌梗塞和死亡的風險。

陳紹緯強調，研究凸顯對於冠狀動脈疾病病人，每一次治療策略的選擇都可能影響長期預後。醫療團隊應透過醫病共享決策與跨專科討論，針對每位病人量身打造、審慎評估最適當的治療策略及長期追蹤的必要性。

這項研究已發表於2022年9月的胸腔心臟血管外科領域第一名期刊「胸腔心臟血管外科雜誌(The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery)」，團隊呼籲將這項結果納入臨床治療指引，幫助病人及醫師在關鍵時刻做出最合適的治療選擇，達到最佳的長期效果。