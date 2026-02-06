天冷「起床5步驟」防心肌梗塞　國健署：動作太快易出事

▲天氣開始降溫，民眾今晚起要注意保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱俊吉／台北報導

今晚起氣溫將明顯下降，專家提醒，低溫可能在清晨、夜間引發心血管急症，為降低風險，民眾起床、移動時應牢記「慢、熱、起、穿、行」5步驟，注意身體先暖後再動，以免低溫期間因動作太快而出意外。

國健署署長沈靜芬指出，冷熱交替會使血管頻繁收縮，血壓容易上升，也增加心肌梗塞、中風風險，尤其長者與三高族群更需提高警覺；此外，不少人以為待在室內就安全，卻忽略家中浴室、房間和客廳之間的溫差，同樣可能誘發心血管事故。

針對日常活動，沈靜芬說，應先適應溫差再移動，例如進出室內外可稍作停留，讓身體逐步適應溫度變化；洗澡前先讓身體回暖，洗後務必在浴室內擦乾身體、穿好衣物再離開，避免瞬間暴露於低溫中。

對於起床及夜間活動，沈靜芬提醒，應落實「慢、熱、起、穿、行」5步驟，起床前先在被窩中輕微活動四肢，待身體暖和後再慢慢坐起，並穿妥保暖衣物，確認站穩後再行走，而夜間若要如廁則務必加穿外套，降低寒氣對心血管的刺激。

居家取暖同樣不可掉以輕心，尤其是糖尿病患者與長輩，因末梢神經感覺較遲鈍，使用暖暖包或電熱毯時，容易發生低溫燙傷而不自覺，建議取暖用品勿直接接觸皮膚，並注意使用時間和溫度。

國健署提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或無法完成中風徵兆「微笑、舉手、說你好」任一動作，均應立即撥打119，並記下發作時間，切勿自行開車就醫，才能把握黃金治療時機。