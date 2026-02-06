百歲高齡≠缺乏自主判斷力　醫：情感需求不會歸零

▲馬偕醫院日前發生家屬強行帶走102歲人瑞的風波，新聘的懷孕外籍看護（紅圈）也遭推擠。（圖／民眾提供）

記者邱俊吉／台北報導

百歲人瑞與看護結婚的事件引發各界討論，有人質疑當事人可能缺乏自主判斷能力。醫師表示，台灣邁入超高齡社會，失智症等認知障礙盛行率確實上升，但「高齡」不能直接視同喪失行為能力，人的需求也不會隨著歲數歸零，民眾和長輩相處應多注意這點。

新光醫院老人醫學科主治醫師陳霈容說，醫療與制度設計雖意識到高齡和疾病風險的關聯，例如高齡駕駛要定期接受認知等評估，但之所以這樣規劃，就是不認為所有高齡者全都失去行為、判斷能力，故即使人已年滿百歲，也不能逕行否定其對於婚姻等重大決定具有自主權。

對於醫學如何評估長輩具備行為能力，陳霈容說，醫師會與病人對談，並向家屬或照顧者了解生活功能是否受影響，最常用的工具為臨床失智評估量表（CDR），藉此評估記憶、定向感及日常事務處理能力，可區分正常老化和不同嚴重度的失智狀態。

針對高齡者的情感、婚姻需求，陳霈容則說，人的需求不會因年齡達到某個數字就歸零，每位長輩的差異很大，無法一概而論，且現代老人醫學其實更鼓勵，在認知、身體狀況允許下，長者應盡量維持和外界互動與學習。

高齡人口增加，聘請看護成為常態。陳霈容提醒，家屬應留意長輩是否因而出現與以往明顯不同的行為變化，例如突然要求提領大筆金錢，或消費衝動增加，或情緒、衝動控制及性需求出現異常。

此外，陳霈容說，某些門診個案可觀察出與家屬相處較不緊密，僅由看護陪同就醫，而看護通常相當了解長輩生活狀況，但受限於語言或溝通工具，醫療團隊有時仍難以全面掌握病人在家情形，此趨勢若擴大，亦恐影響醫療品質。

陳霈容強調，民眾不宜用年齡為長輩貼標籤，而是透過專業評估，尊重每位高齡者在認知、功能狀態無異常下的自主權，才能避免因誤解或忽視產生衝突。