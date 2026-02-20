痠痛貼布分3種「不是熱辣就有效」　藥師揭NG行為：恐傷肝腎

▲肩頸痠痛使用貼布，要注意避免過量、貼太久等問題。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

不少人肩頸、腰背痠痛，第一時間總是會想到用「痠痛貼布」來緩解。藥師指出，痠痛貼布初步可分為三大成分，對應不同的症狀使用，常見錯誤行為又以長時間使用、貼著睡覺最多；此外，若使用消炎止痛口服藥，應該注意避免再用同成份的貼布，一旦藥物累積過量，可能造成肝腎負擔或引發各種副作用。

根據復健醫學會調查，國人每月平均使用6片藥布，每年總使用量超過4億3,800萬片。藥師公會發言人黃彥儒在食藥署藥物食品安全週報分享，目前市售的痠痛貼布種類繁多，大致可分三種：

1.含有消炎止痛成分（如Diclofenac 或 Indomethacin）的貼布，適合用於紅、腫、熱、痛等症狀。

2.含有辣椒膏成分（Capsaicin ）貼布，可使神經元脫敏感，減少痛覺的熱感貼布。

3.含有甲基水楊酸、薄荷等成分，提供短暫清涼效果，能暫時減輕疼痛的涼感貼布。

黃彥儒表示，民眾對貼布通常較無戒心，在痠痛時，除了長時間或大量貼藥布，還可能同時服用與貼布成分相同的消炎止痛藥，恐怕造成肝腎負擔或引發各種副作用。

黃彥儒說明，貼布合理的使用量，成人一天是二至三片，一次使用一片，一片貼四至六小時就要取下，以免在皮膚附著過久，產生過敏現象。孩童因肝腎功能尚未發育完全，使用貼布應選擇成分較單純，且依體重使用劑量比例為原則。

黃彥儒也提醒，民眾若有大面積或多處痠痛時，可選擇口服止痛藥或消炎止痛藥來緩解，或是將一片貼布剪成多等分，貼在不同痠痛部位，重點在於「每天總量不過量」。若是口服藥與貼布同時使用，應選擇含不同成分的藥品，例如口服藥選擇主要成分為乙醯胺酚(acetaminophen)的止痛藥，搭配含有Indomethacin消炎成分的貼布，可避免同一成分累積過量，造成身體負擔。

另外，有一個常見地雷行為，黃彥儒指出，若貼著貼布睡覺，特別是貼在頸部或背部，因睡眠時間超過6小時，又長時間壓著，起床可能會發現如「尿布疹」的過敏反應，這是常見造成副作用的行為，應特別留意。黃彥儒也提醒，如果使用貼布出現過敏反應，應該立即停用，若使用超過一週沒改善，應找專業醫師、藥師諮詢。