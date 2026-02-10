「1萬用神藥」爆紅！網猛擦私密處、痘痘　醫搖頭：皮膚會變薄

▲美康藥膏擁有一票愛用者，但醫師提醒濫用恐帶來副作用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

近期社群平台Threads上出現一條被網友封為「萬用神藥」的藥膏「美康」，因其對皮膚問題似乎一抹見效而引發熱議，甚至有患者進診間就指名要開。對此，家醫科醫師陳爰邑提醒，這條討論度極高的藥膏其實是四合一複方處方藥，雖然能救急，卻是把雙面刃，若不當使用或反覆塗抹，恐導致皮膚變薄、防禦力下降，甚至讓發炎時間延長。

4合1救急神藥？醫：抹久皮膚會變薄

醫師陳爰邑在「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」分享，這款被網友推爆的藥膏並非單一成分，而是由類固醇（Triamcinolone）、抗念珠菌成分（Nystatin）以及雙重抗生素（Neomycin＋Gramicidin）組成的複方藥物。這種配方等於一次包辦了發炎、搔癢、黴菌與細菌等常見皮膚問題，因此在短期使用下，確實能快速緩解夏天悶熱、生理期後私密處的悶癢不適，或是蚊蟲叮咬的紅腫搔癢。

然而，陳爰邑示警，這類複方藥膏千萬不可亂塗。由於「私密處黏膜吸收率極高」，若民眾因搔癢就反覆自行塗抹含類固醇的藥膏，容易讓皮膚組織變薄、防禦力日漸下滑，導致之後稍微受到一點小刺激，就會陷入又癢又不舒服的惡性循環。

並非萬用痘痘藥 先診斷再塗抹

此外，陳爰邑也特別澄清，美康「不是痘痘藥」。過去曾有藝人分享拿它來擦痘痘，導致不少人產生誤解，但事實上，若將含類固醇的藥膏抹在痘痘上，反而可能讓發炎時間延長，甚至變得更嚴重。同時，醫師也提醒要避開眼周與臉部等皮膚較薄的部位，隨意塗抹風險極高。

陳爰邑呼籲，找對原因比盲目用藥更重要，美康雖然神奇，但仍需經由醫師評估確認病因後再使用，才是對身體最精準、也最溫柔的照顧。