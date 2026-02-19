ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

B型流感竄升！羅一鈞示警「春節後恐一波」：染過A流還會再得

▲▼疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年流感疫情趨勢罕見，直到春節前都還沒進入流行。疾管署長羅一鈞提醒，春節期間仍然要慎防流感、病毒性腸胃炎等疾病，特別是春節前B型流感已有逐漸上升趨勢，春節後到開學這段期間需關注是否有一波B流疫情，且感染過A流的民眾仍可能會再感染B流，不會有交叉保護。

疾管署日前說明，從2013年以來，除了2021到2023年新冠期間外，今年是第一次在農曆春節前尚未進入流行的一年，但隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情會進入流行期，就診人次高峰值大概會落在12萬左右。

羅一鈞分析，今年春節前的流感與腹瀉疫情和往年相比都屬於相對低點，流感甚至尚未進入流行期，預估春節期間因為流感或者腹瀉就醫人數不會高於往年。不過春節期間南來北往、人潮擁擠，如果有本身有慢性病或者是年長的長輩還是要注意防範，可以隨身攜帶口罩來適時佩戴來預防感染。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。羅一鈞指出，春節前已經有看到B流佔比上升，已經達到3成至4成，預期春季可能有一波B流疫情。

羅一鈞解釋，雖然B流症狀通常會比A流輕微一點，重症可能性較低，但是感染之後除了高燒、倦怠之外，可能比較容易合併小腿痠痛、全身肌肉酸痛等症狀；此外，先前疫情中感染過A流的民眾還是會再感染到B流，並沒有交叉保護，必須特別注意。

所幸今年公費流感疫苗和流行株相符合，羅一鈞提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者仍可以盡快完成接種，以降低重症與死亡風險。

羅一鈞也提醒，因為春節通常也是腸胃炎好發的季節，食用生冷食物、魚貝類要慎防感染諾羅病毒，最好都是煮熟、烤熟再吃，以免出現腸胃炎的症狀。

關鍵字： 流感 B型流感 春節防疫 腸胃炎 疫苗

