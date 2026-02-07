「我有開窗！」阿公1致癌習慣害慘孫　醫搖頭：要颳颱風才吹得散

▲孫子久咳、過敏好不了，竟是阿公都在「室內抽菸」害的。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名久咳、過敏嚴重的孩子就醫，阿公納悶家裡打掃乾淨、沒養寵物，為何金孫好不了？阿嬤當場補刀：「你在室內抽菸啊！」嚇得阿公急辯：「我有開窗！」。兒童腸胃科醫師洪華希直言這全是誤會，經科學換算，若要吹散室內致癌物，換氣量需達「輕度颱風」等級，一般通風根本沒用。他示警，「側流菸」因低溫悶燒，部分有毒物質濃度比主流菸更高，別再以為開窗就能抹去風險。

洪華希醫師在粉專《肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科》指出，這句話聽過無數次：「我有開窗通風啊！」但若以科學角度計算，菸草燃燒會釋放7000多種化學物質，其中近70種是國際癌症研究機構（IARC）確認的一級致癌物。且魔鬼藏在細節裡，菸閒置悶燒時逸散出的「側流菸」，因燃燒溫度較低，會導致不完全燃燒，產生更多有機毒物，其致癌物如亞硝胺與苯的濃度，其實高於吸菸者吸入的「主流菸」。

至於開窗到底有沒有用？洪華希引用環境物理學家James Repace的算式，若要在有人吸菸的室內將致癌風險降到「可接受標準」（即額外增加的死亡風險小於百萬分之一），所需的風力非常驚人。

洪華希以台灣常見的小家庭換算，假設20坪房子、一家4口有1位大人抽菸，為了達到安全標準，需要每0.2秒就把家中空氣全部換過一遍。這代表室內風速要達到每秒15公尺，「這相當於氣象署定義的7級風，也就是逼近輕度颱風的等級。」

「想像一下，你坐在客廳看電視，但家裡颳著輕度颱風，報紙滿天飛、杯子被吹倒......。」洪華希直言，這在工程與經濟上根本不可能達成。因此他嚴正呼籲，別再安慰自己「我有開窗」，面對二手菸產生的致癌物質，最有效的方式只有一個：「絕對不要在室內、車內抽菸。」