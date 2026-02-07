肚痛「一剖腸子已全爛」！他隔天病逝　急診醫嘆：每天都在走鋼索

▲一名患者肚子痛送急診，怎料因病況嚴重隔天就不幸病逝。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

急診室如同戰場，醫護人員每天都在與死神拔河。粉專「急診醫師碎碎唸」日前分享，一名患者因肚子痛到冒冷汗送醫，儘管醫療團隊迅速安排檢查並緊急手術，無奈開刀見「腸子已全爛」根本救不回，患者隔日不幸病逝。面對家屬可能的提告，醫師無奈感嘆，在急診室上班「很常有自己是在走鋼索的感覺」。

該名急診醫師提到，才在臉書上讚嘆學長抓出一個「沒有胸痛」的主動脈剝離，笑稱學長「賺了3000萬」。但他也點出這句玩笑話背後的沉重真相：「其實沒有真的賺到，只是沒抓出疾病，萬一病患怎麼了，被告會賠到3000萬。」 這種隨時可能面臨巨額賠償與法律糾紛的壓力，正是急診醫護的日常寫照。

回憶起這例揪心個案，急診醫師指出，當時患者抽血結果尚可，但因腹部持續疼痛，隨即安排電腦斷層檢查，懷疑是俗稱「腸中風」的缺血性腸道疾病。雖然立刻會診外科，並在血壓下降時施打升壓藥、緊急安排剖腹探查，沒想到患者一到開刀房就心跳停止。

雖然急救後一度恢復心跳，但醫師開刀後卻發現殘酷真相，「整個腸子都壞死了」，最終無法切除只能關起腹腔，患者於隔天撒手人寰。面對家屬可能質疑：「為什麼沒有及早診斷去開刀？搞不好及早開刀病患就不會死了……」。急診醫師心碎表示，很多恐怖疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓等，「在一開始的時候，沒辦法立即診斷的，常常都得要等一陣子，疾病的全貌才會漸漸展露」。

「病人來急診的時候，臉上不會寫：『我是心肌炎』或『我是腸中風』。」急診醫師感嘆，許多診所或門診醫師感覺有危險的個案都會轉往急診，但在病灶尚未完全顯現前，診斷極具難度，這也讓他深刻體悟到，在急診室上班「很常有自己是在走鋼索的感覺」。