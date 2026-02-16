聚餐共食共杯小心「幽門螺旋桿菌」　嚴重恐致胃癌

▲醫師提醒，聚餐建議要公筷母匙，降低細菌傳播風險。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

過年是親友團聚的高峰，國健署提醒，餐桌上的幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori，簡稱HP）感染風險不可忽視，嚴重可能發展成胃癌，由於HP菌主要透過口腔傳染，建議用餐時應落實「公筷母匙」、避免共食與共用餐具杯子，降低細菌傳播風險。

國健署癌症防治組科長徐翠霞指出，我國胃癌每年新診斷病例逾4,000例，死亡人數超過2,000人，位列十大癌症發生與死亡率前十名，造成胃癌的主要危險因子約有8至9成與HP菌感染相關，為降低感染風險，除了應選擇熟食、飲用煮沸水，還要避免共食、共用餐具，養成使用公筷母匙的習慣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，為幫助民眾及早防範胃癌，國健署自115年1月1日起提供45至74歲民眾終生1次公費「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌（HPSA）服務」。檢測若結果為陽性，民眾可攜帶報告至醫療院所就醫，依醫囑接受除菌藥物治療或進一步檢查，也可鼓勵同住家人一同檢測，及早治療有助阻斷病程，降低胃癌發生率。

除了檢測與治療，平日生活習慣也至關重要。徐翠霞強調，健康飲食、良好生活習慣、避免共食共杯及使用公筷母匙，都能有效降低HP菌感染風險，符合HPSA檢測資格的民眾可善用政府提供的公費檢測，若有胃癌家族史或腸胃不適，也應定期檢查或儘早就醫。