瘦瘦針「這6類人」最好別亂打　醫：手術前要停藥

記者趙于婷／台北報導

近期越來越多人使用「瘦瘦針」減重，不過醫師提醒，並非人人都適合施打，包括曾患甲狀腺髓質癌或第二型多發性內分泌腫瘤綜合症（MEN 2）、已懷孕、可能懷孕或正在哺乳的女性等6大族群，使用前須經醫師評估。

台北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科主治醫師潘立昕指出，瘦瘦針主要是透過大腦控食慾與延緩胃排空的雙重作用，能增加飽足感、減少進食量，同時穩定血糖，不易引起低血糖，若搭配健康飲食、規律運動及良好生活習慣，平均可減少約15%體重。

不過潘立昕直言，瘦瘦針並非人人適合，使用前必須經醫師評估，包括「本人或家族曾患甲狀腺髓質癌或第二型多發性內分泌腫瘤綜合症（MEN 2）」、「已懷孕」、「可能懷孕或正在哺乳的女性」、「有胰臟炎病史」、「嚴重肝硬化患者」以及「對藥物成分過敏者」。

瘦瘦針使用初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，少數人會出現視力模糊，一旦發生應立即就醫。此外，若需接受大腸鏡、胃鏡或全身麻醉手術，也應提前停藥至少一週，並與醫師討論停藥安排。

潘立昕提醒，瘦瘦針只是輔助工具，減重效果最佳仍需配合飲食控制、規律運動、充足睡眠與心理調適，另外，減重速度也不可過快，每週要控制在1公斤以內，以免對身體造成負擔。

