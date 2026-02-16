開車注意「8類藥」害嗜睡、反應慢　專家：藥效隔天可能還沒退

▲藥師提醒，不少藥物會導致嗜睡，開車需要特別留意。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

春節返鄉和出遊免不了長途開車，除了要有充分休息之外，藥師提醒，別忽略正在服用的藥物是否可能出現嗜睡、反應變慢等副作用，包括「安眠藥、感冒藥、止痛藥、過敏藥、肌肉鬆弛劑、抗精神病藥、抗憂鬱藥、慢性病用藥」等。

台北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師洪菀妤指出，不少民眾為了改善睡眠品質，會服用鎮靜安眠藥，但這類藥物常伴隨嗜睡、疲倦等副作用，服藥後精神容易變差，尤其長效型安眠藥藥效持續時間較久，隔天仍可能殘留藥效，導致反應變慢，增加駕駛風險。

洪菀妤進一步提到，長期使用鎮靜安眠藥的患者，切勿自行停藥或減量，否則可能出現戒斷症狀，如焦慮、煩躁、心悸或手抖，嚴重時甚至會出現高熱、僵直等情形，反而影響身體狀況。

除了安眠藥，常見的感冒藥、過敏藥也需特別注意。洪菀妤說，部分綜合感冒藥與過敏藥含有第一代抗組織胺，容易造成嗜睡、頭暈、反應變慢、視力模糊或協調力下降，若在這種狀態下駕駛，風險明顯提高，建議症狀改善後即可停藥，可與醫師、藥師討論是否改用較不嗜睡的藥物或調整服藥時間。

還有部分止咳、止痛藥中含有鴉片類成分，如codeine、morphine，也可能抑制中樞神經，導致注意力不集中、反應遲鈍，服用後同樣不適合開車。

洪菀妤表示，流感季期間，部分民眾在接種疫苗後出現肩頸痠痛或肌肉緊繃，會使用肌肉鬆弛劑來緩解不適，但這類藥物在放鬆肌肉的同時，也可能造成疲倦、肌肉無力與反應變慢，若白天服用，可能影響駕駛判斷力與操作能力。

至於抗精神病藥與抗憂鬱藥，洪菀妤指出，這些藥物對患者穩定情緒與控制症狀相當重要，但在用藥初期或藥物調整階段，部分人可能出現頭暈、嗜睡，甚至有類巴金森氏症狀，如動作遲緩、身體僵硬、手腳顫抖，都可能增加行車風險。

此外，部分慢性病用藥也可能影響行車安全。洪菀妤說明，服用高血壓藥的患者，若出現低血壓，可能引發頭暈或姿勢性低血壓，血糖控制不穩或發生低血糖時，也可能出現無力、頭暈，若同時使用乙型阻斷劑，還可能掩蓋低血糖警訊，增加風險。眼科常用的散瞳劑，則可能導致畏光與視線模糊，也需特別留意。

洪菀妤建議，民眾可多留意藥袋與仿單上的警語，如「服藥後避免開車或操作機械」、「可能產生嗜睡、頭暈」等提醒，特別是在用藥初期或藥物、劑量更動時，更要觀察自身反應，若對駕駛安全有疑慮，應先諮詢醫師或藥師再調整用藥。