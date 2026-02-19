「喵喵」新興毒品卡通包裝降戒心　食藥署曝恐怖症狀：會致死

▲食藥署提醒，年節團聚要當心新興毒品風險。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

年節聚會頻繁、氣氛熱絡，但看似無害的環境中，可能暗藏俗稱「喵喵」的新興毒品風險。食藥署提醒，不少人容易因好奇或同儕影響而誤觸毒品，這些毒品常透過色彩鮮豔、卡通化的包裝降低戒心，實際成分與毒性卻不明，容易因過量或混合使用，引發中毒，甚至致命。

食藥署管制藥品組研究員祁若鳳指出，近年各國普遍面臨「新興影響精神物質」（NPS）濫用問題，根據衛福部公布的113年「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，台灣106年至113年間，檢出的NPS以合成卡西酮類為最大宗，其中113年又以俗稱「喵喵」的4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone）檢出最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

祁若鳳說明，「喵喵」屬於中樞神經興奮劑，使用後可能出現噁心、嘔吐、焦慮、冒汗、心跳加快、血管收縮、磨牙等症狀，嚴重時還可能引發瞳孔放大、精神躁動、視力模糊、心悸、高血壓、意識喪失或呼吸困難，甚至有致命風險。

食藥署呼籲，春節團聚時，對於來路不明或可疑的藥品、食品及飲料，一定要勇敢拒絕，不要因一時好奇或朋友慫恿而嘗試，想進一步了解毒品濫用防制與相關資訊，可至食藥署網站「反毒資源專區」查詢或撥打各縣市毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）。