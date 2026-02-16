吃年菜小心藥物交互作用　食藥署點名「2大地雷」：藥效恐過頭

▲食藥署提醒，過年高油、高鈉飲食，恐影響藥物吸收。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

年節是團聚的溫馨時刻，不過滿桌大魚大肉、高油高鹽的料理，也可能在不知不覺中影響藥效。食藥署提醒，包括「高脂肪」、「鈉含量高」的食物，都可能會影響藥物效果和吸收率。

食藥署藥品組王淑芬指出，部分食物與藥品之間可能產生交互作用，像是「高脂肪食物」會刺激膽汁分泌，進而提高油溶性藥物的吸收率，同時進食後腸胃蠕動變慢，也可能讓藥物在腸道停留時間變長，導致藥效過強，甚至增加不良反應的風險。

此外，對於高血壓或腎功能不佳的患者來說，過量攝取「鈉含量高」的食物，容易讓體內水分滯留，透過多種機制導致血壓上升，影響藥物控制效果，讓血壓變得更難穩定。

除了飲食，春節期間不少民眾會開車返鄉或外出旅遊，王淑芬也提醒，部分藥品如降血壓藥、安眠藥、肌肉鬆弛劑及抗組織胺等，可能引起嗜睡或注意力不集中，服用後若貿然開車，恐增交通風險。

王淑芬提醒，若不確定正在服用的藥品是否影響安全駕駛，可事先向醫師或藥師諮詢，或仔細查看藥袋及仿單上的提醒標示。另外，慢性病患者過年期間務必備妥藥品，按時服藥，切勿自行停藥或減量，若有任何用藥疑問，可向附近醫療院所或藥局諮詢。