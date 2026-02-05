75歲翁突失智「不認得回家路」！醫一查揪元凶：黴菌毒素鑽入腦

▲一名75歲翁突現失智症狀，一查才發現竟是床腳發霉釀危機。（示意圖／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

失智不一定只是老化造成，居家環境也可能是關鍵元兇。腎臟科醫師洪永祥分享一起特殊病例，一名75歲老翁原本生活正常，卻突然出現性情大變、眼神渙散，甚至連回家的路都認不得，經進一步檢查後發現，竟與長期暴露在潮濕、發霉的居住環境有關。

性情大變不愛出門 醫師察覺異狀

洪永祥在節目《健康好生活》中指出，該名老翁患有高血壓，平時每3個月固定回診，但某次回診時精神狀況明顯異常。老翁的兒子表示，父親原本喜歡與朋友下棋，近期卻突然不願外出、脾氣變得古怪，甚至迷路回不了家，讓家屬高度懷疑出現失智症狀。

▲不少老舊住宅都會遇到發霉情況。（圖／CFP）

全身黴菌感染 毒素恐穿透大腦

洪永祥進一步發現，老翁下半身皮膚嚴重泛紅，股癬、香港腳、灰指甲等黴菌感染症狀全數出現。經詢問得知，老翁住在潮濕老屋，連床腳、床舖都已發霉，隨後轉介皮膚科與神經內科檢查，兩科醫師一致判定，老翁是因全身性黴菌感染，黴菌毒素穿過腦血管屏障，影響大腦記憶與認知功能，才出現類似失智的症狀。

在接受藥物治療並徹底改善居家環境、進行除黴後約3個月，老翁的認知功能明顯改善，眼神不再渙散，對話也逐漸恢復條理。

醫示警「不是老化」 防黴4重點要做到

洪永祥提醒，若出現疑似失智症狀，又同時伴隨多處黴菌感染，必須提高警覺，兇手可能不是老化，而是黴菌毒素。建議居家環境濕度應控制在60%以下，保持室內通風、必要時使用除濕機，衣櫃放置除濕盒；若家中物品已嚴重發霉且無法清除，應包妥後直接丟棄，避免黴菌孢子反覆滋生，影響健康。