ADHD藥「溶離試驗不合格」恐影響藥效　食藥署回收近10萬顆

▲食藥署宣布，回收治療注意力不足過動症（ADHD）藥物。（圖／取自食藥署網站）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今宣布回收治療注意力不足過動症（ADHD）藥物「思有得持續性藥效膠囊44毫克」，主要是廠商主動通報部分產品在溶離試驗中不符合規格，決定進行預防性回收。根據統計，受影響的批號約有9萬9876顆，回收期限為2月20日前。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，該藥物由友霖生技醫藥股份有限公司生產（批號M082012、衛部藥製字第060153號）在安定性試驗中，主成分釋出比例未達標準，可能影響藥效，因此啟動回收程序。

該藥主要成分為methylphenidate HCl，專門用於治療注意力不足過動症。劉佳萍解釋，溶離試驗是模擬人體腸道環境，測試藥物裡的有效成分釋出的情況，根據試驗結果顯示，藥品的有效成分可能釋放不完全，若服用可能會影響治療效果，因此廠商決定主動回收。

食藥署強調，回收作業必須在2月20日前完成，並要求廠商提交調查報告和改善計畫，若廠商未依規辦理，將依藥事法規定，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。若患者對用藥有疑慮，應盡快回診與醫師討論，改用合適的替代藥物。