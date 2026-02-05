4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

▲春節時間吃大餐或零食，牙醫師提醒注意4類食物。（資料照／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名4歲幼童隨大人吃宵夜，啃雞翅時竟意外咬斷牙齒，碎骨更險些嗆入氣管，送急診搶救。春節大啖美食機會多，但牙醫不一定有開診，醫師提醒面對硬、韌、碎骨以及平常少吃的4類食物，務必掌握「少吃、慢食」原則，也切勿整天吃不停，如果有在做矯正，應維持規律清潔與提早回診，確保順利過好年。

春節期間若不幸發生急性牙疼，常只能忍痛等診所開工，或前往大醫院急診排隊，影響過節興致，處理不當更可能導致小病變大病。開業牙醫師陳育德指出，不只除夕守歲，許多人連假期間作息都不正常，導致免疫力下降，易引發牙齦發炎與腫脹。尤其患有牙周病、根管治療未完成的民眾更是高危險群，「建議作息還是要與平時接近」。

陳育德補充，過年期間難免接觸「平常少吃」的點心，建議掌握「慢食」的原則，細嚼慢嚥，特別是帶有碎骨（如豬腳、魚刺）、質地硬（如瓜子、開心果）及韌性強（如肉乾、牛軋糖）的食物。他也提醒，若口腔嚴重不適切勿隱忍，曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎，被迫住院施打抗生素，假期泡湯。

開業齒顎矯正專科醫師林子玉則建議，無論吃什麼，都應避免「一直吃」，長時間進食與喝含糖飲，會讓牙齒一直「泡在酸水裡」，提高蛀牙風險。她建議設定「進食時段」，並以無糖飲取代含糖飲，每次進食完以清水、漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡，若能搭配刷牙或牙線更好。

林子玉進一步提醒，有一種牙痛是「三叉神經痛」，會因過度咀嚼年節常見的年糕、牛軋糖等韌性食物所誘發，建議適量品嘗即可。

近年來越來越多人接受牙齒矯正，陳育德提醒，「傳統鋼牙矯正」的患者，大量進食較硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議年前回診，由醫師將鋼線「綁死」防止滑動，並領取軟蠟、止痛藥、口內膏等應急物資，並與醫師溝通暫不增加新力道，避免痠痛影響食慾。

「隱形牙套」方面，林子玉指出，連假聚餐多，配戴時數往往不足，患者可自主增加每副牙套的配戴天數，確保齒位移動到位再換下一副。