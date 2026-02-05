追劇眼睛超乾「每分鐘只眨5次」　醫教3招：溫敷10分鐘可舒緩

▲使用螢幕時應保持坐姿，並將螢幕中心調整至低於視線平視角約15度 。（圖／耕莘醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

春節連假將至，不少人會宅在家中「報復性追劇」。醫師表示，長時間盯著螢幕，容易導致眼睛乾澀、疲勞，因此農曆年後往往是門診高峰；若追劇無法避免，可趁空檔溫敷雙眼10分鐘、溫敷後再用力眨眼10次作為舒緩方式，切勿硬撐到長假後才掛病號。

新店耕莘醫院眼科主治醫師楊子緯指出，當雙眼長時間專注於螢幕時，眨眼次數會從每分鐘平均約15次，大幅下降至不到5次，導致淚液分布不均、蒸發加快，容易出現乾澀、視力模糊及異物感等問題。

此外，楊子緯表示，許多民眾習慣關燈後持續滑手機或追劇，而在全黑環境中使用螢幕，強烈的螢幕亮度和周遭黑暗形成高度對比，這會使瞳孔收縮，增加睫狀肌負擔，容易引發眼睛疲勞，甚至短暫視力模糊。

楊子緯也說，姿勢是影響眼睛健康的重要關鍵，若側躺或趴著看螢幕，容易造成雙眼受光不均，使單眼疲勞更加明顯，建議應保持坐姿使用螢幕，並將螢幕中心位置調整至低於視線平視角度約15度，可減少眼球暴露在空氣中的面積，進而降低淚液蒸發速度。

為保護雙眼，楊子緯建議，應落實國際公認的「20-20-20護眼原則」，也就是每觀看螢幕20分鐘，就得休息20秒，並將視線移至20英尺（約6公尺）外的遠處，讓緊繃的睫狀肌得以暫時放鬆。

針對眼睛乾澀，楊子緯則建議藉由以下方式改善：

●有意識增加「完整眨眼」次數，可助淚液均勻覆蓋眼表。

●追劇空檔可溫敷，使用約40至45°C的熱毛巾或拋棄式蒸氣眼罩，敷眼約10分鐘。

●溫敷後再刻意用力眨眼10次，有助軟化並排出瞼板腺油脂，可提升淚膜穩定度，改善乾眼、視力模糊等不適症狀。